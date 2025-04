Getafe x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Espanhol promete muitas emoções. Nesta quarta-feira (23), o pressionado Real Madrid visita o Getafe às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 33ª rodada de LaLiga, no estádio Coliseum Alfonso Pérez.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Getafe

O Getafe tem como principal objetivo nesta reta final de temporada permanecer na elite do futebol espanhol. No momento, o clube está na 12ª posição, com 39 pontos, oito acima da zona de rebaixamento.

Ao mesmo tempo, o técnico José Bordalás terá uma baixa confirmada para o jogo desta quarta-feira. Trata-se de Uche, que foi expulso na rodada passada e vai cumprir suspensão. Além disso, Allan Nyom e Diego Rico, lesionados, seguem entregues ao departamento médico.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue viu o Barcelona abrir a 33ª rodada com vitória sobre o Mallorca e a diferença entre as equipes aumentou para sete pontos. Dessa maneira, o Barça, com um jogo a mais, chegou a 76 pontos, enquanto o Real Madrid, com 69, precisa vencer seu compromisso fora de casa para recolocar a vantagem em quatro pontos.

Contudo, o técnico Carlo Ancelotti segue com alguns problemas no elenco, que o acompanharam no decorrer desta temporada. Carvajal e Militão, lesionados, seguem fora. Já Mbappé, que se recupera de um problema no tornozelo direito, deve ser preservado nesta quarta-feira. Por fim, Mendy, que voltou a treinar durante a semana após se recuperar de lesão, aparece como dúvida.

Getafe x Real Madrid

33ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quarta-feira, 23/04/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe (ESP).

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Alderete e Duarte; Arambarri, Milla e Yellu Santiago; Terrats, Yildirim e Coba da Costa. Técnico: José Bordalás.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Camavinga; Tchouaméni, Modric, Ceballos e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (ESP).

