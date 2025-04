Unión Española (CHL) x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate com o Vitória, o Fluminense volta suas atenções para a Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças com o Unión Española nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada. Com 6 pontos e na liderança do Grupo F, o time pode ampliar a vantagem sobre os adversários e ficar em uma situação ainda mais confortável na tabela.

Dessa forma, o Tricolor entrará em campo com um elenco repleto de reservas e sem Renato Gaúcho, que não viajou para o Chile. Afinal, o treinador optou por ficar no Rio de Janeiro com os titulares, visando o clássico com o Botafogo no sábado (26). O auxiliar Alexandre Mendes estará à beira do campo.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (23) terá a transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Unión Espanõla

A equipe chilena busca sua primeira vitória na fase de grupos da Sul-Americana, já que possui um empate e uma derrota, até aqui. Na rodada anterior, o time perdeu por 2 a 0 para o Once Caldas e também não tem feito uma boa campanha no campeonato local, com seis pontos em sete partidas. Nesse sentido, a tendência é que José Luis Sierra repita a escalação do final de semana nesse duelo.

Como chega o Fluminense

O Tricolor irá a campo com o time repleto de reservas e jovens da base. No entanto, o auxiliar Alexandre Mendes não poderá contar Riquelme, com uma entorse no joelho esquerdo, assim como Isaque, que teve um problema semelhante, só que no joelho direito. Otávio tem uma lesão no tendão de Aquiles direito, enquanto Gabriel Fuentes contundiu a coxa esquerda. Além disso, o goleiro Marcelo Pitaluga se recupera de um problema em um dos dedos, Guga lesionou a coxa esquerda, e Thiago Silva, a direita.

UNIÓN ESPAÑOLA X FLUMINENSE

Sul-Americana – Grupo F – 3ª Rodada

Data e horário: 23/4/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Bicentenário de La Florida, no Chile

UNIÓN ESPAÑOLA: Torgnascioli; Véjar, Vidal, Díaz e Norambuena; Nadruz, Jauregui e Uribe; Marín, Jeraldino e Aránguiz. Técnico: Jose Luis Sierra.

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Thiago Santos, Manoel e Léo Jance; Facundo Bernal, Nonato e Lezcano; Kevin Serna; Keno e Everaldo. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR:Andres Cunha (URU)

