Playoffs do NBB começam e Brasília está de volta após seis anos

Chegou a hora. Após sete meses e mais de 300 jogos de temporada regular, é vez do Novo Basquete Brasil (NBB) reunir os 16 melhores times do país na bola laranja para a disputa pelo título. Os playoffs da liga começam nesta terça-feira (22/4), com as oitavas de final em séries de melhor de cinco jogos para definir quem seguirá vivo na busca por ser campeão. Dono do quarto melhor recorde da atual edição do campeonato, o Brasília é a esperança do DF para recolocar o quadradinho no topo da modalidade.

A primeira fase definiu os classificados e apenas Fortaleza e Botafogo não avançaram. De acordo com o desempenho na temporada regular, o chaveamento foi definido com o líder enfrentando o 16º, o segundo o 15º e assim por diante. Diferente dos anos anteriores, as oitavas serão em uma série melhor de cinco jogos, assim como nas demais etapas. Além disso, o clube com a melhor campanha passa a disputar o primeiro jogo como visitante e depois duas partidas em casa. Se necessário, o quarto confronto é novamente fora e, por fim, a decisão é como mandante.

A boa notícia para o torcedor brasiliense é o retorno do Brasília aos principais palcos do NBB. O time candango irá disputar os playoffs pela primeira vez em seis anos após uma temporada de recuperação e irá enfrentar o São Paulo no mata-mata. O momento da equipe candanga, no entanto, não é dos melhores, com cinco derrotas consecutivas. Por estar acima na tabela, o primeiro compromisso é fora de casa, na quinta-feira (24/4), às 20h. Depois, serão dois duelos como mandante, em 27 e 29 de abril.

O favoritismo maior se concentra em três equipes: Minas, Flamengo e Franca. Os mineiros foram dominantes em 2024/25 e somaram 29 vitórias em 34 jogos, especialmente em casa. Foram 16 triunfos e apenas um revés como mandante, que fizeram a Arena UniBH virar um trunfo para a equipe poder decidir todas as séries no próprio território. Eles encaram o Mogi.

Maior campeão do NBB, o rubro-negro teve tropeços, mas parece ter encaixado sob o comando do argentino Sergio “Oveja” Hernández e ainda chega embalado pelo título da Champions League das Américas no sábado (19/4). O teste para a boa fase carioca será contra o Caxias do Sul.

Já o Franca é o atual tricampeão do NBB e o histórico recente diz por si só. A equipe poderia até ter um recorde melhor que as 25 vitórias e 9 derrotas se não fosse o longo período sem Lucas Dias, fora por lesão. Desde a volta do ala-pivô foram 14 triunfos e somente um revés, justamente no jogo em que o craque retornou.

O chaveamento até a decisão está definido. Se avançar, o Brasília encara o vencedor entre os tradicionais Bauru e Paulistano. Outros confrontos das oitavas de final são Vasco e São José, União Corinthians e Corinthians, e Pinheiros e Unifacisa.

Confira a programação:

Minas x Mogi

Jogo 1: sábado (26/4), 18h, no ginásio Hugo Ramos (transmissão YouTube e Basquetepass)

Jogo 2: terça-feira (29/4), às 19h, na Arena UniBH (transmissão YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: quinta-feira (1/5), às 18h, na Arena UniBH (transmissão YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, domingo (4/5), às 11h, no ginásio Hugo Ramos

Jogo 5: se necessário, quarta-feira (7/5), às 19h, na Arena UniBH

Flamengo x Caxias do Sul

Jogo 1: quarta-feira (23/4), às 20h30, no Sesi de Caxias do Sul (SporTV)

Jogo 2: domingo (27/4), às 11h, na Tijuca (SporTV)

Jogo 3: terça-feira (29/4), às 20h, na Tijuca (SporTV)

Jogo 4: se necessário, sexta-feira (2/5), às 20h, no Sesi de Caxias do Sul

Jogo 5: se necessário, segunda-feira (5/5), às 19h, no Maracanãzinho

Franca x Pato

Jogo 1: quinta-feira (24/4), às 19h30, no Sesi de Pato Branco (YouTube e Basquetepass)

Jogo 2: terça-feira (29/4), às 20h, no Pedrocão (YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: quinta-feira (1/5), às 19h, no Pedrocão (ESPN)

Jogo 4: se necessário, domingo (4/5), às 11h, no Sesi de Pato Branco

Jogo 5: se necessário, quarta-feira (7/5), às 20h, no Pedrocão

Brasília x São Paulo

Jogo 1: quinta-feira (24/4), às 20h, no MorumBIS (YouTube, DPC TV e Basquetepass)

Jogo 2: segunda-feira (28/4), às 20h, no Nilson Nelson (YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: quarta-feira (30/4), às 20h, no Nilson Nelson (YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, sábado (3/5), horário a definir, no MorumBIS

Jogo 5: se necessário, terça-feira (6/5), às 20h, no Nilson Nelson

Bauru x Paulistano

Jogo 1: terça-feira (22/4), às 20h15, no Antônio Prado Jr. (ESPN)

Jogo 2: sexta-feira (25/4), às 19h30, no Panela de Pressão (YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: domingo (27/4), às 18h, no Panela de Pressão (YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, quarta-feira (30/4), às 19h30, no Antônio Prado Jr.

Jogo 5: se necessário, sábado (3/5), às 18h, no Panela de Pressão

Pinheiros x Unifacisa

Jogo 1: terça-feira (22/4), às 19h30, na Arena Unifacisa (YouTube e Basquetepass)

Jogo 2: sexta-feira (25/4), às 20h, no Henrique Villaboim (YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: domingo (27/4), às 11h, no Henrique Villaboim (YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, quinta-feira (1/5), às 19h30, na Arena Unifacisa

Jogo 5: se necessário, domingo (4/5), às 11h, no Henrique Villaboim

União Corinthians x Corinthians

Jogo 1: sexta-feira (25/4), às 20h, no Wlamir Marques (YouTube e Basquetepass)

Jogo 2: segunda-feira (28/4), às 20h, no Arnão (ESPN)

Jogo 3: quarta-feira (30/4), às 19h30, no Arnão (YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, sábado (3/5), horário a definir, no Wlamir Marques

Jogo 5: se necessário, terça-feira (6/5), às 19h30, no Arnão

Vasco x São José

Jogo 1: quarta-feira (23/4), às 19h30, na Farma Conde Arena (YouTube e Basquetepass)

Jogo 2: sábado (26/4), às 17h, em São Januário (TV Cultura, YouTube e Basquetepass)

Jogo 3: segunda-feira (28/4), às 19h30, em São Januário (UOL, YouTube e Basquetepass)

Jogo 4: se necessário, sexta-feira (2/5), às 19h30, na Farma Conde Arena

Jogo 5: se necessário, segunda-feira (5/5), às 19h30