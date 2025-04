Flamengo segura LDU e arranca empate na altitude de Quito

Em jogo mais estratégico do que de entrega, o Flamengo se segurou e empatou com a LDU por 0 a 0, nesta terça-feira (22), na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, no Equador, pela terceira rodada do grupo C da Libertadores. O Rubro-Negro foi superior no primeiro tempo com maior posse de bola e quase não sofreu com os donos da casa. No decorrer do jogo, entretanto, o time brasileiro começou a sofrer por conta das circunstâncias. A La U, assim, cresceu e chegou até balançar as redes, mas estava em impedimento. No fim, um empate positivo para se manter vivo na competição.

Com o resultado, o Flamengo fica com quatro pontos, na terceira posição do grupo C, o mesmo número do segundo colocado Centra Córdoba. A LDU, por sua vez, está na liderança, com cinco pontos. O lanterna Deportivo Táchira ainda não pontuou. Agora, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, às 16h, no domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

Flamengo tenta gastar menos energia

Com a altitude, o Flamengo procurou ter a posse de bola a todo momento, mas sem acelerar as jogadas. O time de Filipe Luís teve até certa liberdade para construir as jogadas com tranquilidade, porém pecou no último passe. As melhores chances do Rubro-Negro aconteceram com Pulgar e Arrascaeta, que passou mais perto de balançar as redes. Do outro lado, a LDU não fez a pressão esperada e atuou de forma reativa. A equipe de “Vitamina” Sánchez esperou o Fla atacar e forçou os erros na transição dos brasileiros. Foi o que aconteceu, porém faltou qualidade para concluir com êxito. Os equatorianos assustaram com Alzugaray e Arce.

Poucas chances, mas LDU assusta no fim

A volta da segunda etapa foi diferente. A LDU procurou ter mais a posse de bola, porém sem grande aceleração. O Flamengo, por sua vez, não teve o mesmo domínio da posse de bola, mas mesmo assim conseguiu assustar os donos da casa. Juninho recebeu duas bolas, mas a defesa estava bem postada para afastar o perigo. No entanto, no geral, as equipes tiveram poucas chances claras para balançar as redes. Filipe Luís até acionou Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo para mudar o panorama, porém encontraram dificuldades muito por conta da altitude. O camisa 7 teve a melhor chance após chute quase dentro da área, mas a bola passou por cima do gol. No entanto, a La U respondeu em bola longa. Estrada recebeu um lançamento sozinho no campo e tocou na saída de Rossi. O chileno, porém, estava em posição irregular. Posteriormente, o camisa 11 perdeu um gol feito em cabeçada por cima do gol.

LDU 0x0 FLAMENGO

3ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data: 22/4/2025 (terça-feira)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Gols: –

LDU: Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo; Minda (Villamíl, 9’2°T), Cornejo, Bryan Ramírez (Pastrán, 33’/2°T); Alex Arce (Estrada, 33’/2°T) e Alzugaray (Alvarado, 18’/2°T). Técnico: Pablo Sánchez.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas (Varela, 46’/2°T); Pulgar, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta (Everton Cebolinha, 21’/2°T); Juninho (Pedro, 13’/2°T) e Bruno Henrique (Luiz Araújo, 21’/2°T). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Derlis López (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartão Amarelo: Cornejo (LDU), Arrascaeta (FLA)

