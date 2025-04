3ª etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia começa em Brasília

As principais duplas de vôlei de praia do mundo passaram pelo Distrito Federal no último fim de semana, mas agora os melhores do Brasil assumem o show. De terça-feira (23/4) a domingo (27/4), Brasília será palco para a terceira etapa do circuito brasileiro da modalidade, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. O público pode acompanhar de forma gratuita a chave do aberto e a do Top-16, que reúne os homens e mulheres craques da areia.



O DF estará representado por alguns nomes. Entre os homens, os melhores classificados são Gabriel Santiago e Felipe, sextos no ranking nacional, enquanto entre as mulheres a candanga Ângela joga ao lado da cearense Larissa e juntas são as oitavas na lista.

Além deles, o destaque no masculino é para Arthur e Adrielson, líderes do ranking nacional e campeões da última etapa, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Eles, inclusive, ficaram com o título brasileiro em 2024 e são os nomes a serem batidos. Saymon e George, vencedores na etapa de Navegantes, em Santa Catarina, são postulantes de peso. Entre as mulheres, Thâmela e Vic, que ficaram com o troféu em solo carioca, lideram o ranking. Quem segue de perto é Elize Maria/Carol Horta e Talita/Taiana.

Campeões da etapa do circuito mundial de Brasília em 2024 e presentes nas Olimpíadas de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda estão inscritas, assim como Evandro e Arthur Lanci. A tendência é que ambos participem do torneio nacional, mas a confirmação será apenas após a definição da tabela.

O primeiro compromisso do evento no DF é o torneio de classificação do aberto, a partir de terça (23/4). São 36 duplas iniciais, tanto no masculino quanto no feminino, para decidir os oito que avançam para completar a chave principal. Lá estarão esperando os seis melhores pares do ranking de cada categoria e mais dois convidados. É feita uma fase de grupos e depois mata-mata, com decisões marcadas para sábado (26/4).

No Top-16 a logística é semelhante. Começando na sexta-feira (25/4), serão 13 duplas com vaga garantida via ranking, além do time campeão do aberto e outros dois convidados, totalizando 16 pares. Eles são divididos em grupos de quatro e, após dois jogos, os líderes avançam para as quartas, enquanto os segundos e terceiros fazem uma etapa de oitavas de final. O torneio segue em partidas únicas eliminatórias até a final, no domingo (27/4).

O público pode acompanhar tudo de graça, mediante a apresentação de ingressos retirados na plataforma Sympla.

Programação

Quarta-feira (23/4) – qualificatórias do aberto, de 8h às 18h

Quinta-feira (24/4) – grupos e oitavas do aberto, de 8h às 18h

Sexta-feira (25/4) – fase de grupos do Top-16 e quartas e semis do aberto, de 8h às 18h30

Sábado (26/4) – semifinais e finais do aberto, de 8h15 às 12h35, e semifinais do Top-16, de 15h30 às 19h30

Domingo (27/4) – finais e disputa de terceiro lugar do Top-16, de 9h às 12h