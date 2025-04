Sobrinho-neto do Papa Francisco é jogador e torce pelo San Lorenzo

Felipe Bergoglio é sobrinho-neto do Papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira (21), em Roma - (crédito: - Foto: Instagram @felibergoglio_)

Nascido e criado em Flores, o Papa Francisco criou laços com o futebol. Influenciado por seu pai, um italiano que jogava basquete pelo San Lorenzo, tornou-se torcedor e acompanhou de perto o título argentino de 1946, muito antes de se tornar pontífice. A paixão pelo esporte, no entanto, parece ser algo de família. Um sobrinho-neto, inclusive, joga como zagueiro na Itália.

Felipe Bergoglio, de 20 anos, defende o Castiglionese 1919, da quinta divisão italiana, desde dezembro do ano passado. O jovem é filho de Jorge, primo de Francisco, no entanto, nunca conheceu o pontífice pessoalmente. Em entrevista ao jornal italiano “La Nazione”, o defensor revelou histórias da família.

“Houve pessoas que pensaram que o Papa era meu avô. Eu era muito pequeno quando ele assumiu. Tinha cerca de 10 anos, mas lembro perfeitamente daquele dia, daqueles momentos de celebração em casa. Foi incrível. Meu pai me contou que o Papa Francisco perguntava frequentemente sobre nossa família”, disse.

Nascido em Córdoba, Felipe Bergoglio cresceu mais de 700 quilômetros de distância de Buenos Aires, onde Francisco criou raízes. Quando Jorge Mario Bergoglio foi nomeado Papa, o jovem tinha apenas oito anos. Apesar do parentesco, existia a distância, mesmo quando o pontífice visitava o país. Mesmo assim, os pais tornaram a lembrança presente.

“Obviamente, quando ele estava na Argentina, nossas cidades eram distantes, então, com o tempo, nos afastamos, mas, na verdade, o vínculo, como meus pais frequentemente me lembram, sempre esteve presente”, afirmou.

Pedidos de bênção dos companheiros

O parentesco com o Papa Francisco rende brincadeiras nas equipes por onde o zagueiro passa. Felipe Bergoglio, no entanto, garante estar acostumado. O jovem não sente o peso de carregar o nome do pontífice nas costas e se sente honrado por fazer parte da família.

“Meus companheiros frequentemente me pedem a bênção antes de cada partida. Também quando se machucam. Estou há pouco tempo na Itália e já me acostumei. Sempre rimos disso. Ser Bergoglio é uma honra para mim. Não representa nenhum peso carregar esse sobrenome”, revelou.

Felipe, assim como Francisco, é torcedor do San Lorenzo. Apesar da distância, a paixão pelo Ciclón é algo de família há gerações. O pontífice, que fez a missa do centenário do clube em 2008, é o sócio de número 88235. Ele deixou de frequentar os jogos quando se tornou Arcebispo de Buenos Aires.

Morte do Papa Francisco

O Papa Francisco morreu na última segunda-feira (21), em Roma, aos 88 anos. O pontífice ficou conhecido não apenas por sua atuação à frente da Igreja Católica, mas por causas aos menos protegidos, pela quebra do preconceito na religião e pelo amor ao futebol. Aliás, a escolha do nome foi homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres e doentes, dos animais e do meio ambiente.

Torcedor do San Lorenzo, o pontífice fez sua última aparição pública horas antes do falecimento, na sacada da Basílica de São Pedro, durante o Domingo de Páscoa. Ele acenou para fiéis e desejou, com a voz já enfraquecida, uma excelente data a todos. A morte, segundo boletim divulgado pelo Vaticano, ocorreu às 2h35 (7h35 no horário local).

