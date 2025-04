Ortiz e Pedro valorizam empate do Flamengo: ‘Nos deixa bem’

O Flamengo foi a Quito, no Equador, e empatou por 0 a 0 com a LDU pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Na saída de campo, os jogadores rubro-negros, o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Pedro, valorizaram o desempenho e o ponto conquistado atuando no Estádio Casa Blanca, a 2.850 metros acima do nível do mar.

“É sempre difícil jogar pela altitude, pela velocidade da bola. Até se acostumar eles (LDU) tomam conta do jogo. Fizemos um grande jogo, nos defendemos muito bem e criamos chances. Poderíamos ter vencido. Viemos muito preparados, queríamos a vitória, mas o empate nos deixa bem dentro do grupo”, afirmou Léo Ortiz à “ESPN”.

Além do zagueiro, o atacante Pedro, ainda em processo de evolução após recuperar-se de cirurgia, entrou na etapa final da partida e também avaliou a atuação da equipe sob comando de Filipe Luís.

“Infelizmente a gente não conseguiu uma vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora se a gente ganhar deles lá em casa, passamos eles e tem mais três jogos ainda pela frente. Vamos buscar esses nove pontos que faltam para conseguir a classificação”, destacou Pedro

“Buscando o meu melhor nível físico, aqui a dificuldade ainda maior foi quando falta ar, quando respira o ar não vem. Estou voltando aos poucos, como eu falei, adquirindo o ritmo de jogo e procurando melhorar cada jogo”, disse o jogador.

Com o resultado, o Flamengo soma os mesmos quatro pontos do Central Córdoba, mas os argentinos têm um saldo melhor além de um jogo a menos, que será realizado nesta quinta contra o lanterna Deportivo Táchira (VEN), que tem zero pontos. Já a LDU lidera com cinco pontos.

