Atlético-MG x Botafogo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 15h, no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega chega o Atlético

O Galinho é o 16º lugar, com seis pontos. Apesar da má colocação, como mandante, o time não perde uma partida, como mandante, desde 1º de agosto de 2024.

Sobre a equipe que vai a campo, o Atlético tem desfalques. Não conta com o lateral-direito Vitor Gabriel, suspenso. Entre os lesionados estão os atacantes João Rafael (lesão no joelho direito) e Geovane (lesão no músculo posterior da coxa direita), além do lateral-direito João Vilela (pubalgia). Artilheiro do Galo no torneio, com quatro gols, Louback, por sua vez, está na fisioterapia.

O atacante Pedro Ataíde e os meias Zé Phelipe e David Kauã foram relacionados por Cuca, no time profissional, contra o Caracas, pela Sul-Americana. Assim, não pegam o Fogão.

Uma provável escalação tem: Cobra, Souza, Dudu, Renan e Oliveira; Zhe Phelipe, Eric e Pascini; Alisson, Ataíde e Índio.

Como chega o Botafogo

A equipe alvinegra chega com moral, afinal, acabou de vencer a Dalla Cup, torneio sub-19 nos Estados Unidos. No entanto, a posição na tabela não reflete um momento aprazível. O Glorioso é o penúltimo colocado (19º), com cinco pontos. O Mais Tradicional soma, então, uma vitória, dois empates e três derrotas. Precisa, portanto, vencer para respirar no torneio.

Uma provável escalação tem: Cleber Lucas; Huguinho, Branco, Marquinhos e Lucyo; Zappelini e Valim; Januário, Yarlen, Kayke e Toledo.

Onde assistir

A partida não tem transmissão prevista.

Arbitragem

Antonio Marcio Teixeira da Silva apita o jogo. Samuel Henrique Soares Silva e Magno Arantes Lira serão os seus auxiliares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.