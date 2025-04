Presidente do Corinthians despista sobre Dorival e revela que clube tinha certeza por Tite

A terça do Corinthians foi agitada. A expectativa pelo retorno de Tite terminou logo nas primeiras horas do dia e o Timão teve que voltar ao mercado em busca de um treinador. Em entrevista ao Flow Podcast, o presidente Augusto Melo detalhou como recebeu a notícia de que não contaria mais com Adenor Bachi.

“Tínhamos certeza de que seria o Tite. Tivemos várias conversas, ele nos acenou, bandeira verde, tinha dado tudo certo. Hoje iríamos assinar logo cedo e recebemos uma notícia muito triste dizendo que ele teve problema de saúde. Família estava com mala pronta para voltar para São Paulo. Contávamos com isso. Trabalho sigiloso, hoje 8h, recebo a notícia que ele teve problema sério de saúde e precisa de um tempo, e acatamos”, afirmou.

Segundo o presidente, o Corinthians já estava preparado para anunciar o treinador nesta terça-feira. O treino do dia acabou sendo transferido para a tarde, justamente por um possível comando de Tite. Melo classificou que a informação veio como uma bomba e valorizou o lado humano da situação.

“Imaginávamos, até mudamos o treino para tarde. Estava tudo pronto. Caiu que nem uma bomba. A primeira preocupação é o ser humano. Corinthians é gigante, Tite é excelente treinador”, pontuou.

E o Dorival?

Agora o principal nome especulado no clube é o do ex-treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, viajou para Florianópolis para se reunir com o técnico. Melo disse que não estava sabendo disso, mas salientou que confia em seu dirigente.

“Não sei disso, não. Eu e Fabinho temos conexão boa, confio muito nele. Sempre fiz isso na minha empresa, sou um cara de diálogo, mas cobro resultados. Confio plenamente no Fabinho, sou consultado em tudo o que ele faz. Cada tempo real, conversando, videochamada, viva-voz, vamos dando autonomia. Não tenho como viajar, hoje temos contas aí, temos uma política que está efervescente”, ressaltou.

