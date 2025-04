Real Madrid almeja três reforços e traça alvos para próxima janela, diz jornal

Jogadores do Real durante atividade no CT de Valdebebas - (crédito: Foto: María Jiménez / Real Madrid)

O Real Madrid já definiu o planejamento de contratações para a próxima janela de transferências. De acordo com o jornal ‘AS’, a diretoria merengue vai se cocnentrar em trazer três reforços de peso a fim de dar uma resposta aos torcedores após a eliminação para o Arsenal nas quartas da Champions.

A busca do clube espanhol será por um “novo Nacho” e um “novo Toni Kroos”, portanto, um defensor consistente e com qualidade na saída de bola e um meio-campista versátil para desempenhar mais de uma função. Segundo o veículo de Madri, as escolhas são por Dean Huijsen, de 19 anos, do Bournemouth-ING, e Martín Zubimendi, de 26 anos, da Real Sociedad. E cada um deles irá custar cerca de 60 milhões de euros (R$ 395,5 milhões).

O último nome da trinca de contratações seria o meia Florian Wirtz, de 21 anos, do Bayer Leverkusen. Mas o clube merengue sabe que a operação envolve cifras maiores, já que o investimento para contar com o novo armador seria a partir dos 150 milhões de euros (R$ 988,6 milhões). Por tal razão, a maior probabilidade de fechamento inicial com Huijsen e Zubimendi, transações avaliadas como mais “realistas”.

Permanências no Real

Além deles, o Real Madrid também pretende acertar a chegada do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, em término de vínculo com o Liverpool e, por isso, chegaria sem custos ao ao Santiago Bernabéu.

Apesar da movimentação do clube madridista por reforços, o ‘AS’ frisa que Mendy e Fran García seguirão após o insucesso na tentativa de trazer de graça o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

No setor ofensivo, Mbappé e Endrick são os nomes para a posição de centroavante. O Real, portanto, não deve ir em busca de atacante de referência na área, como desempenhava Joselu.

