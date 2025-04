‘Flamengo se classificar às 8ªs da Libertadores será um milagre’

Flamengo e LDU, 0 a 0 em Quito. O de sempre: o time não consegue fazer gol. Apesar da altitude, que nunca ajuda, não havia pressão absurda, pois a LDU é limitada, e até por isso, o estádio não estava lotado, o que ofereceu ao Flamengo a chance de ganhar. Mas o time do Rio considerou o empate um ótimo resultado – um tremendo engano – o que levará a uma cobrança, até aqui muito tímida, sobre Filipe Luis.

Sim, o torcedor vai reparar, de agora em diante, que o técnico escala mal, troca pior ainda, e como se sabe, paciência tem prazo de validade. A entrada e permanência de Évertton Araújo em campo – nos 95 minutos – foi um desses equívocos que deixaram o Flamengo preso, sem criar opções, dependendo, de hoje em diante, dos resultados alheios. Sim, o Flamengo entrou na fase do “se”.

Como foi o empate do Flamengo

O Flamengo teve espaço de sobra no primeiro tempo, pois a LDU não conseguia definir se defendia ou atacava, e na dúvida, errava com freqüência a saída de bola, deixando a oportunidade para o adversário trocar passes e chegar ao gol. Mas o time carioca, muito lento, só aproveitou uma vez, aos 36 minutos, quando Arrascaeta poderia até escolher como marcar. No entanto, acabou atrasando para Valle.

A LDU regressou disposta a ocupar o terreno que entregou na etapa inicial. Já o Flamengo encontrou maior dificuldade para chegar ao ataque, embora não sofresse pressão. A partir dos 20 minutos, a equipe equatoriana passou a correr e arriscar mais. E o Rubro-Negro começou a idolatrar o empate, mesmo que ainda pudesse surpreender nos contra-ataques. Aos 31, Luiz Araújo teve a possibilidade de fazer o gol. Mas, como faz habitualmente, errou o alvo. A LDU adotou uma postura francamente ofensiva, com várias substituições, e o Flamengo, que já se arrastava, começou a orar para manter o lamentável 0 a 0.

E aí vem o de sempre: melhor elenco da América do Sul, banco formidável, qualidade superior, favorito de sempre, mas… não marca e não vence, e quando sai sem perder, como hoje, acaba sendo, na visão desses analistas, excelente. Não é. O 0 a 0 foi péssimo.

O futuro do time na Libertadores

Criticar a direção do clube é completamente inútil. Mas esse futebol que o Flamengo joga hoje só engana fanáticos e torcedores que vão ao Maracanã para tirar selfie.

Pressão de verdade, vamos ver na Argentina, contra o Central Córdoba. A chance de ganhar lá é praticamente nula, e não seria um exagero afirmar que a classificação do Rubro-Negro – de hoje em diante – será um milagre.

