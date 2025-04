Inter consegue recuperação heroica e empata contra o Nacional-URU

Bernabei marcou um dos gols do Inter na partida - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter viveu uma noite de muitas emoções no Beira-Rio. Na noite desta terça-feira (22), o Colorado saiu perdendo por 3 a 0 para o Nacional do Uruguai e conseguiu se recuperar na segunda etapa, conseguindo um empate na raça por 3 a 3. A partida abriu a terceira rodada do Grupo F da Copa Libertadores.

Com o empate, o Inter se manteve na parte de cima da chave, com cinco pontos, e aguarda o jogo do Bahia para saber se permanece na ponta. Já os uruguaios conquistaram seus primeiros pontos e ficam na última posição.

Agora o Colorado concentra suas forças para o duelo estadual contra o Juventude, no sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Internacional volta a campo no dia 08, contra o Atlético Nacional, na Colômbia. Um dia antes, o Nacional viaja para Salvador, para encarar o Bahia.

Nacional surpreende e sai na frente

De forma surpreendente, a partida começou com uma pressão do Nacional. Na primeira oportunidade, Recoba recebeu na área e parou em defesa de Anthoni. Entretanto, após cobrança de escanteio, a defesa dormiu e Millán apareceu sozinho dentro da área para dar um toque de categoria para marcar. Cinco minutos depois, em contra-ataque, o Bolso ampliou. Villalba recebeu lançamento na esquerda, cruzou rasteiro e Boggio apareceu e bateu firme para fazer o segundo.

O Inter partiu para cima em busca de reação e teve o VAR como grande adversário. Primeiro, o Colorado cobrou falta rápida e Wesley marcou, mas o auxiliar pegou impedimento, confirmado pelo árbitro de vídeo. Depois, Enner Valencia acabou sendo derrubado por Millán na área. Em campo, o árbitro não marcou, mas foi chamado pelo VAR, que marcou impedimento de Bernabei, no começo da jogada. Depois, Wesley também foi derrubado por Ancheta na área, o árbitro marcou o pênalti, mas um novo impedimento acabou sendo flagrado.

Com bola rolando, Wesley teve uma boa oportunidade, ao finalizar da esquerda e parar em defesa de Mejía. Entretanto, o Nacional apareceu para ampliar. Após cobrança de escanteio, Anthoni falhou e Cuates aproveitou para fazer o terceiro. Na sequência, Wesley, mais uma vez, acabou sendo derrubado por Ancheta. Desta vez o pênalti foi confirmado e Alan Patrick anotou para descontar. Ainda nos acréscimos, Bernabei acertou o travessão e quase diminuiu o prejuízo.

Inter volta melhor e busca o empate

O Inter voltou com Borré para reforçar o ataque. Entretanto, os minutos iniciais não empolgaram. Apesar da posse de bola, o Colorado não conseguiu criar grandes oportunidades. Quando chegou, o colombiano e Enner Valencia acabaram furando. Na chance que teve, os uruguaios quase marcaram o quarto com Eduardo Vargas.

Novamente Roger Machado usou o banco e desta vez funcionou. Óscar Romero, que tinha acabado de entrar, deu belo lançamento para Bernabei, que saiu na cara do goleiro e fez o segundo. O Beira-Rio virou um caldeirão e o Inter partiu para cima. O gol colorado não demorou para sair. Após cobrança de escanteio, Fernando subiu na área e empatou o jogo.

A pressão seguiu para a reta final de partida. Apesar de permanecer quase o tempo todo no ataque, o Inter não conseguiu criar a grande oportunidade para consumar uma goleada histórica no Beira Rio.

INTERNACIONAL 3 X 3 NACIONAL-URU

3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 22/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Millán, 5’/1ºT (0-1); Boggio, 10’/1ºT (0-2); Cuates, 42’/1ºT (0-3); Alan Patrick, 46’/1ºT (1-3); Bernabei, 21’/2ºT (2-3); Fernando, 27’/2ºT (3-3)

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre (Vitinho, 15’/2ºT), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Nathan, 37’/2ºT); Fernando, Bruno Henrique (Óscar Romero, 15’/2ºT), Gabriel Carvalho (Rafael Borré, intervalo) e Alan Patrick; Wesley (Ramon, 37’/2ºT) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

NACIONAL-URU: Mejía; Ancheta (Nicolas Rodríguez, 25’/2ºT), Calione Millán, Coates e Gabriel Baéz; Boggio, Oliva (Lucas Morales, 38’/2ºT), e Recoba (Yonatan Rodríguez, 15’/2ºT); Nico López (Diego Herazo, 38’/2ºT) e Villalba (Eduardo Vargas, 15’/2ºT). Técnico: Pablo Peirano.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Yorman Delgado (VEN)

Cartões Amarelos: Enner Valencia, Borré, Wesley e Victor Gabriel (SCI)

