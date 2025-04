Vasco empata sem gols com Lanús e aumenta pressão sobre Carille

Em jogo equilibrado, o Vasco não conseguiu fazer o dever de casa diante do Lanús, da Argentina. O Cruz-Maltino teve mais volume, mas não conseguiu transformar o domínio em oportunidades. Devido a falta de qualidade no último passe, o jogo terminou empatado sem gols, nesta terça-feira (22), em São Januário, pela 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana.

Com o resultado, o Vasco chega a cinco pontos, mas permanece em segundo lugar. Aliás, o empate aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Já o Lanús, por sua vez, lidera com a mesma pontuação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Veja a classificação do Vasco na Sul-Americana!

Falta de criatividade mantém o zero no placar

O jogo foi muito equilibrado em São Januário. Mesmo jogando fora de casa, o Lanús começou ditando o ritmo de jogo e levou perigo com uma finalização na trave de Marcich. Além disso, o time argentino fez uma marcação forte que dificultou a saída de bola do Vasco. Assim, Coutinho precisou aparecer mais próximo aos defensores para buscar o jogo, no entanto, não foi o suficiente para resolver o problema.

Na reta final do primeiro tempo, o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Porém, ainda esbarrava na falta de criatividade na criação das jogadas. Nem mesmo as tramas pelo lado com os laterais Paulo Henrique e Lucas Piton surtiam efeito, e Vegetti sequer viu a cor da bola. O jeito, portanto, foi tentar arriscar de fora da área. Coutinho e Nuno Moreira tentaram, mas não levaram perigo.

O panorama mudou na etapa final. O Vasco esteve mais presente no campo ofensivo, mas ainda errava muito no último passe. Bastante acionado, Paulo Henrique tentou procurar os companheiros na área, principalmente Vegetti, mas sem efetividade. Já o Lanús, por sua vez, tentava explorar o contra-ataque, mas faltava qualidade. Assim, o placar terminou como começou: 0 a 0.

Vasco x Lanús

Copa Sul-Americana – 3ª rodada da fase de grupos

Data: 22/04/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho, min. 45’/2ºT), Jair (Paulinho, min. 22’/2ºT) e Coutinho (Adson, min. 22’/2ºT); Nuno Moreira (Alex Teixeira, min. 35’/2ºT), Rayan (Lukas Zuccarello, min. 45’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fabio Carille

Lanús: Losada; Armando Méndez (Muñoz, min. 43’/2ºT), Dejesús, Izquierdoz e Marcich; Medina (Peña Biafore, min. 34’/2ºT), Agustín Cardozo, Marcelino Moreno (Juan Ramírez, min. 43’/2ºT) e Salvio; Cabrera (Aquino, min. 34’/2ºT) e Segovia (Carrera, min. 22’/2ºT). Técnico: Maurício Pellegrino

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões amarelos: Jair e Adson (VAS); Armando Méndez, Izquierdoz, Salvio e Cabrera (LAN)

