Herói do empate, Fernando valoriza resultado do Inter no Beira-Rio: ‘Muito difícil’

O Inter conseguiu um resultado histórico no Beira-Rio. Na noite desta terça-feira (22), o Colorado conseguiu um empate em 3 a 3 contra o Nacional do Uruguai, depois de sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo.

Um dos principais nomes da partida foi o volante Fernando. O jogador apareceu bem no ajuste tático para buscar o empate e marcou o terceiro gol do Colorado no jogo. O atleta valorizou o resultado por conta do cenário do confronto e da dificuldade da competição.

“A gente vai comemorar porque três gols e correr atrás é muito difícil. A gente sabe que em casa a gente tem que fazer mais, mas a gente sabe que a Libertadores é um campeonato muito complicado. Essas equipes sabem jogar e eles vieram com uma proposta inteligente, conseguiram fazer três gols. Mas no segundo tempo a gente reagiu e conseguiu empatar o jogo”, afirmou em entrevista ao Paramount+.

Para Fernando, o Inter teve dificuldades por ter entrado desligado no começo da partida. O volante também ressaltou que a reação teve que ser construída um passo de cada vez e que ainda ficou com um gosto amargo por conta de uma possível virada.

“Vimos que os três gols que a gente tomou porque entramos desligados. A gente percebeu que poderia conseguir empatar o jogo. Mas primeiro tínhamos que fazer um, dois e depois o três. Foi o que a gente fez. A gente sai com aquela sensação de que poderia ganhar o jogo, mas também feliz, porque sabe que ainda tem mais três jogos e com esse pontinho a gente vai buscar lá na frente”, concluiu.

