Roger Machado aponta tempos distintos do Inter e mostra preocupação com irregularidade do time

O Inter teve que correr atrás do resultado para evitar uma derrota no Beira-Rio. Na noite desta terça-feira (22), o Colorado saiu perdendo por 3 a 0 para o Nacional-URU e conseguiu chegar ao empate com uma reação heroica.

Para o treinador Roger Machado, a partida apresentou cenários distintos. O comandante colorado afirmou que os minutos iniciais comprometeram para que o time conseguisse reverter a situação na segunda etapa.

“O resultado depende de qual frame da partida vamos analisar. Se a gente pegar o início, os 15 minutos muito ruins, que tirou, além do equilíbrio estratégico, nos tirou força. Se a gente analisar o segundo tempo, nós vencemos por 2 a 0, em um jogo diferente, nas mudanças que fiz, que nos permitiu ter dois jogadores mais a frente, ocupar o campo com os laterais. Cenários distintos, o desempenho de um período foi bom e de outro não, que nos deu a desvantagem e não nos permitiu virar a partida”, pontuou.

O treinador do Inter saiu criticado pelas últimas alterações que realizou. Após o empate, Roger colocou Ramon e Nathan nas vagas de Wesley e Bernabei, que foram vistas como trocas mais conservadoras em um momento de entusiasmo pela virada. O técnico explicou que a ideia era manter a postura ofensiva, mas com uma atenção a uma substituição feita pelo Nacional.

“As trocas no final do jogo também foram pelos desgastes daqueles que estavam fazendo as funções O Ramon também é um cara ofensivo. Pelo lado do Nathan, o Nacional colocou o Vargas, um jogador descansado e de velocidade, para atuar nas costas do Vitinho. De uma certa forma foi para colocar um jogador da posição, que também tem a virtude no ataque. Talvez não ter surtido o mesmo efeito que aqueles que estavam em campo, mas a ideia inicial foi essa, que a gente seguisse com volume pelo lado de campo, não que a gente perdesse”, ressaltou.

Sequência negativa do Inter

Com o resultado, o Inter chegou à quarta partida sem vitória. O treinador apontou que a equipe vem tendo primeiros tempos muito abaixo, o que lhe causa preocupação, além da grande sequência de jogos no calendário colorado.

“A irregularidade nos últimos jogos ela tem acontecido, sobretudo nos primeiros tempos. Isso que me preocupa, a irregularidade no início, o peso da sequência sem as vitórias. Mas, sobretudo, o peso dos muitos jogos que a gente tem enfrentado”, avaliou.

