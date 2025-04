Léo Jardim dá razão para torcida por vaias após empate

Léo Jardim lamentou a falta de criatividade do ataque do Vasco no empate com o Lanús - (crédito: - Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco esbarrou na falta de criatividade do ataque e não conseguiu fazer o dever de casa pela Sul-Americana. O Cruz-Maltino teve mais volume, mas não conseguiu transformar em oportunidades de gols. Assim, empatou com o Lanús, da Argentina, por 0 a 0, nesta terça-feira (22), em São Januário, foi vaiado e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo G na Sul-Americana.

ATUAÇÕES DO VASCO!

“A insatisfação da torcida também é a nossa. Entramos em campo para buscar a vitória e a liderança, mas não conseguimos. Tivemos mais volume de jogo, mas isso não se transformou em oportunidades claras de gol. Temos condições de buscar os resultados fora de casa. Vamos seguir trabalhando, de cabeça erguida, para alcançar nossos objetivos”, disse o goleiro Léo Jardim.

Com o resultado, o Vasco chega a cinco pontos, mas permanece em segundo lugar. Aliás, o empate aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille. Já o Lanús, por sua vez, lidera com a mesma pontuação. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão.

