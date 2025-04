Escolha seu favorito! Veja todos os looks do Segundo Castillo na Libertadores

O primeiro jogo em que chamou atenção foi no confronto contra o Corinthians, pela fase de grupos da competição, em que ele escolheu um look preto e branco com uma gravata. Aliás, Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, se inspirou em Segundo Castillo para comandar o programa no dia seguinte a derrota do Corinthians – vale ressaltar que ele é torcedor do Palmeiras, maior rival do Timão.

Na época, o Barcelona de Guayaquil venceu o clube paulista por 3 a 0 com gols de Corozo (duas vezes) e Rivero no jogo de ida na pré-Libertadores e que na semana seguinte culminou com a eliminação do Timão, uma vez que venceu por 2 a 0 na Neo Química Arena e não conseguiu reverter o placar e se classificar.

O visual escolhido pelo treinador, portanto, é pouco utilizado por outros treinadores de futebol. No entanto, ele é conhecido no Equador pelo estilo há alguns anos. Em 2023, quando ficou à frente da equipe interina por seis jogos, usou seis roupas diferentes e ganhou o apelido de “Sir Alexander Castillo” dos torcedores do clube.

Dessa forma, o técnico segue esbanjando estilo nas partidas da Libertadores. Aliás, até o perfil oficial da competição reconheceu seu estilo, dedicando-lhe uma publicação em suas redes sociais no confronto contra o Independiente del Valle, na primeira rodada da fase de grupos.

“A elegância do CHAD: Segundo Castillo em mais uma noite de CONMEBOL Libertadores”, escreveu.

???????????? La elegancia del CHAD: Segundo Castillo en una nueva noche de CONMEBOL #Libertadores. ???? @BarcelonaSC | #GloriaEterna pic.twitter.com/HqSNAjyI3J — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 2, 2025 Outros looks de Segundo Castillo na Libertadores Nos últimos dois confrontos do Barcelona de Guayaquil na Libertadores o técnico Segundo Castillo seguiu esbanjando estilo. Na partida contra o River Plate, no Monumental, a escolha do treinador foi por um look rosa. Aliás, parecido na escolha contra o Corinthians, mudando apenas a cor. ???????? Don Segundo Alejandro Castillo @BarcelonaSC #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/gp6nK2cqSK — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 9, 2025 Por fim, na terceira rodada da fase de grupos, contra o Universitario, o técnico optou por um look ainda mais chamativo: com fundo preto, estampa florida branca e detalhes em vermelho, como na escolha da gravata, por exemplo. Toda elegância de Segundo Alejandro Castillo, em uma noite de Copa Libertadores. ????@victorloorb pic.twitter.com/sUWZ4otR5v — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 23, 2025 O Barcelona de Guayaquil ocupa a segunda colocação do Grupo B com quatro pontos. Dessa forma, tem ainda pelo menos mais três confrontos na Libertadores desta temporada para o técnico Segundo Castillo esbanjar seu estilo.

