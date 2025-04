Corinthians quer acerto rápido com Dorival para não repetir 2024

O Corinthians segue sua saga atrás de um novo treinador. Após frustração com Tite, a diretoria do clube paulista tem pressa para achar um novo nome e tenta acelerar as negociações com Dorival Júnior. O ex-técnico da Seleção Brasileira é o principal alvo neste momento e o Timão espera que ele comece os trabalhos já nos próximos dias. Mais do que isso, o Alvinegro não quer repetir o que aconteceu no ano passado.



Afinal, em 2024, o Corinthians demitiu António Oliveira e demorou um espaço de três jogos para estrear Ramón Díaz. Foram duas semanas em julho do ano passado entre a saída do português e a estreia do argentino. Neste período, o Timão perdeu dois jogos e vence um. Contudo, a pouca evolução com o interino, na época Raphael Laruccia, incomodou a torcida e a diretoria.

Já no atual momento, o Timão vem sendo comandado por Orlando Ribeiro. Ele esteva à frente da equipe na vitória contra o Sport por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro e deve ser o técnico contra o Racing-URU, nesta quinta (24/4), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.

Contudo, a pressa é iminente. O próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, admitiu que o clube quer e precisa anunciar um novo técnico ainda nesta semana.

“Talvez possa ser amanhã (quarta-feira), depois de amanhã (quinta), mas se Deus quiser nessa semana temos que anunciar alguém. Por mais que tenhamos interino, jogadores empenhados, uma comissão alinhada com a filosofia, precisamos de um trabalho para ter continuidade”, falou o mandatário, no poadcast ‘Flow’.

As negociações do Corinthians com Dorival

O diretor de futebol Fabinho Soldado viajou a Florianópolis nesta terça-feira (22/4) para tentar contratar Dorival Júnior, ex-treinador da Seleção Brasileira. Ele está sem trabalhar desde a demissão em março, após a goleada sofrida contra a Argentina.

Fabinho chegou à capital catarinense por volta das 14h30 (horário de Brasília) e lidera as negociações para trazer um novo treinador ao Timão. Dorival Júnior, que inicialmente foi tratado como plano A, voltou a ter força no Timão com a frustração vivida pelo clube com Tite. O Corinthians busca uma opção confiável, experiente e, de preferência, que esteja disponível no mercado.

