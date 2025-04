Jornal espanhol oficializa renovação de Vini Jr. e vaza novo tempo de contrato com Real Madrid

MADRID, SPAIN - JANUARY 22: Vinicius Junior of Real Madrid celebrates scoring his team's fifth goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Real Madrid C.F. and FC Salzburg at Estadio Santiago Bernabeu on January 22, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

Nos corredores da redação do jornal ‘Marca’ é oficial: Vinicius Júnior fica no Real Madrid. De acordo com o veículo, o novo contrato entre as partes terá vigência por mais cinco anos — ou seja, até 2030 — e já está sendo celebrado internamente entre as partes envolvidas. Não há nada oficial sobre o tema, mas estima-se que o acordo deva ser oficializado muito em breve.

O Real Madrid entendeu que deveria priorizar a renovação do astro a partir do assédio da Arábia Saudita no camisa 7 nos últimos meses. Isso porque o brasileiro recebeu status de “sonho de consumo” e se tornou o principal nome do planejamento saudita — que, agora, tem mirado em Raphinha. Clubes estavam dispostos a arcar com valores excepcionais para tirá-lo de Madrid na próxima janela.

“O capítulo saudita se encerrou. Quero seguir jogando no Santiago Bernabéu todas as semanas”, disse o camisa 7 em reunião com a diretoria. Ainda segundo o ‘Marca’, o encontro citado na fala anterior ocorreu há cerca de um mês e meio, em Madrid.

“Todos entendemos e aceitamos a realidade. O Real Madrid tem valores que não se medem apenas por cifras”, declarou uma fonte do clube à mídia local. “Nós estamos priorizando mantê-lo no clube”, completou.

Detalhes da renovação de Vini Jr.

A extensão contratual confirma o status do brasileiro como peça essencial na estrutura contemporânea dos merengues. Além da vigência do vínculo, de 2027 para 2030, sabe-se muito pouco sobre os moldes da negociação. Estima-se que haja uma considerável valorização salarial nesta próxima assinatura, afinal foi um dos imbróglios nas tratativas.

O Real Madrid, que respeita uma rígida hierarquia salarial e, embora o novo contrato ainda não tenha sido assinado, o entendimento entre jogador e diretoria está totalmente ajustado. Conforme apontado pela rádio ‘Cadena SER’, os termos ainda incluem dois ou três anos adicionais, embora ainda falte o anúncio oficial.

Na atual temporada

O camisa 7 soma 20 gols e 14 assistências em todas as competições na atual temporada — números bem avaliados, ainda que inferiores aos de campanhas anteriores. Mas a reportagem busca ampliar as análises quanto ao jogador e também trata, mesmo que brevemente, sobre seu comportamento extracampo.

Segundo uma matéria do ‘AS’, o atacante tem ganhado ainda mais reconhecimento pelo comportamento extracampo. O comprometimento também se destaca, e Vini tem seguido uma rotina rígida muito similar à de Cristiano Ronaldo, que envolve cuidado com sono, corpo e mente.

