Palmeiras chega em La Paz sem três titulares. Veja todas as baixas

O Palmeiras já está em La Paz para o duelo contra o Bolívar. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24/4), no estádio Hernando Siles, às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Contudo, o técnico Abel Ferreira terá três desfalques importantes para o duelo na altitude.

Isso porque Vitor Roque, Richard Ríos e Micael tiveram problemas médicos e não viajaram com a delegação. Assim, o treinador terá que fazer mudanças significativas no time titular para o confronto.

Micael é quem mais preocupa. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. O defensor pode ter um tempo de recuperação grande, já que o Verdão não deu uma expectativa de quando ele pode voltar. Desta maneira, Bruno Fuchs deve ocupar a vaga do jogador ao lado de Gustavo Gómez. Vale lembrar que Murilo também está no departamento médico.

Já Vitor Roque e Richard Ríos tem problemas menores. O atacante foi preservado por dores no tornozelo esquerdo, enquanto o volante por um edema na coxa esquerda. O centroavante, aliás, treinou com o restante do elenco nesta terça-feira (22/4), na Academia de Futebol normalmente. Contudo, o Palmeiras decidiu preservar o atleta para não agravar a lesão.

No ataque, Flaco López deve assumir a vaga. O argentino está com moral após marcar o gol da vitória em cima do Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileiro. Já no meio de campo, Aníbal Moreno deve entrar no time, com Emiliano Martínez vindo jogar como segundo volante. Outra opção é Lucas Evangelista.

Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues, Mayke e Marcos Rocha são os outros desfalques, que também estão no departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.