Léo Jardim revela desejo de permanecer no Vasco: ‘Terá um desfecho positivo’

Léo Jardim em ação com a camisa do Vasco diante do Lanús, em São Januário - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Após o empate sem gols do Vasco com o Lanús, em São Januário, Léo Jardim ressaltou o desejo de permanecer no clube carioca por mais tempo. Afinal, o goleiro disse que pretende renovar seu contrato e que as negociações, ainda em andamento, tendem a ter um desfecho positivo.

“O que eu posso falar é que deixo com meu empresário, com o pessoal que cuida da gestão da minha carreira”, disse o arqueiro na zona mista.

“O que eu posso dizer é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado ao clube e a minha gestão. Estou esperando as coisas se resolverem. Já passei para eles a minha posição. Confio muito neles para resolver da melhor maneira”, completou

“Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e meu foco é trabalhar dentro de campo, trabalhar o mais forte possível para ajudar o Vasco sempre que precisar de mim. Meu foco é no Vasco. É isso que posso falar para vocês”, acrescentou.

Entenda as negociações

O Cruz-Maltino fez uma proposta de renovação para o arqueiro em dezembro e outra em janeiro deste ano, com melhores condições. Assim, o presidente Pedrinho destacou, recentemente, que a decisão está nas mãos do jogador e de seu empresário e que não teria mais o que fazer a não ser aguardar a definição.

Com a grande atuação diante do Flamengo, Léo Jardim não foi muito exigido pela equipe argentina nesta terça-feira (22), na Colina Histórica. No entanto, o empate, sem gols, complicou a vida do time carioca, que segue com a segunda posição do Grupo G da Sul-Americana, com 5 pontos, mas terá que buscar resultados fora de casa para tentar terminar no primeiro lugar.

“Acho que é uma questão de adaptação. Sabemos como os times da América do Sul. Temos que nos adaptar o mais rápido possível para impor o nosso ritmo de jogo e buscar os resultados que a gente precisa. Sabemos da importância dos jogos em casa, mas vejo o time muito vivo ainda na competição. Claro que esperávamos um resultado melhor, mas eles não abriram vantagem com o empate. Se quisermos buscar algo a mais, vamos ter que desempenhar melhor fora de casa”, salientou.

Por fim, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, no domingo (27), o time mede forças com o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), em Uberlândia, no Parque do Sabiá.

