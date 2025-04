Danilo exalta espírito de luta do Flamengo na altitude, mas destaca: ‘Faltou concentração’

Danilo teve um boa atuação pelo Flamengo no empate, sem gols, com a LDU - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na sequência da Libertadores, o Flamengo segurou a LDU, do Equador, ao empatar por 0 a 0 na altitude de Quito, mas segue em terceiro no Grupo C. Uma das dificuldades da equipe nas últimas partidas foi a dificuldade na conclusão das jogadas, tirando a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude. Assim, Danilo destacou que faltou concentração para a equipe voltar ao Rio com os três pontos na bagagem.

“Tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou é aprender a sofrer. Acho que em futebol a gente tem que aprender a sofrer, seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os três pontos se tivesse um pouquinho mais de concentração ali, um pouquinho mais de… Um pouquinho mais de concentração”, disse.

“Eu acho, de querer mesmo fazer os gols e vencer. A equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro”, completou.

Zagueiro volta a atuar por uma Libertadores

Melhor em campo, segundo a Conmebol, o defensor teve a chance de atuar novamente pelo torneio continental depois de 14 anos. A última vez havia sido na decisão de 2011, com a camisa do Santos e com direito a um gol na decisão, diante do Peñarol.

“É, 14 anos. Para mim é especial, eu estou provavelmente nos últimos anos de carreira, então eu estou procurando desfrutar bem dessas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação. A gente tem que ter na cabeça agora vencer os jogos, aqueles em casa, aqueles fora de casa, porque o que pede a história do Flamengo é passar em primeiro”, frisou.

“Acredito pouco nos prêmios individuais, acredito que sim a equipe trabalhou bem, se tem que receber um prêmio é um prêmio de equipe”, concluiu o zagueiro.

Por fim, o Rubro-Negro entra em campo no próximo domingo (27), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

