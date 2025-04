Aniversário de ex-Flamengo resulta em processo disciplinar em Portugal

O que iniciou com intuito de ser apenas uma celebração dos 23 anos de vida do zagueiro Otávio, do Porto, terminou em caso de polícia em Portugal. Isso porque o defensor, revelado pelas categorias de base do Flamengo, não mediu as consequências de marcar o evento numa boate da zona da Boavista, na cidade do Porto, tampouco de fazer isso às vésperas do treino. Resultado? Sanções ao aniversariante.

A festa atraiu não só companheiros de clube como membros da torcida organizada ‘Super Dragões’ — cujo vídeos da abordagem policial estão circulando na conta de um dos integrantes. Acontece que o evento atravessou a madrugada e ultrapassou, por muito, o horário de recolhimento determinado pelo clube, além dos incômodos causados no local. Para se ter uma ideia, os agentes chegaram à boate por volta das 4h (horário local).

Uma fonte revelou ao ‘AS’ que a celebração causou surpresa e incômodo internamente no clube. Entende-se que houve irresponsabilidade com os compromissos profissionais, visto que o treino se iniciaria poucas horas depois, e uma quebra de protocolo grave. A situação tornou-se ainda mais complexa após a repercussão dos vídeos com a ação policial nas redes sociais.

“Não se trata apenas de uma quebra de protocolo, mas de mais. Estamos falando de um comportamento reincidente para alguns dos envolvidos”, disse a fonte.

Participações e sanções aplicadas

Reuniões no início do dia determinaram a abertura de processos disciplinares contra Otávio e os outros presentes no evento. Ou seja, o Porto aplicará sanções, consideradas pela mídia local como severas, aos seus atletas nos próximos dias. “Estamos falando de uma situação que nos obriga a agir com firmeza”, afirmou uma fonte do jurídico da SAD.

Além do aniversariante, a lista de jogadores ainda inclui outros cinco nomes: Tiago Djaló, William Gomes, Samu Aghehowa, Danny Namaso e Martim Fernandes. Este último, contudo, apresentou provas de que se retirou do local por volta de 1h da manhã e escapou das punições mais severas.

Tiago Djaló, por sua vez, carrega um histórico de indisciplinas consigo e, portanto, está afastado do grupo. O atleta teve que se apresentar três horas e meia antes dos demais companheiros e realizou atividades isoladas nesta quarta-feira (23).

Jogadores presentes na festa

Tiago Djaló: zagueiro português emprestado pela Juventus

William Gomes: atacante brasileiro

Samu Aghehowa: artilheiro da temporada com 22 gols

Danny Namaso: atacante anglo-camaronês

Martim Fernandes: lateral português

Fábio Vieira e João Mário: aparecem em registros da noite, embora sem confirmação de envolvimento nos processos disciplinares

Do Flamengo à Europa

O Porto oficializou a contratação do zagueiro brasileiro Otávio, à época com 21 anos, em janeiro de 2024 A negociação ocorreu após o defensor se destacar no Famalicão, clube da primeira divisão portuguesa, pelo qual disputou 19 partidas e marcou dois gols ao longo da temporada 2023/2024.

Otávio chegou ao Famalicão em janeiro de 2023 por empréstimo do Flamengo, que estipulou uma opção de compra no valor de 500 mil euros — correspondente a 70% dos direitos econômicos do atleta. O desempenho sólido do zagueiro durante sua passagem pela equipe portuguesa chamou a atenção do Porto, que decidiu incorporá-lo ao seu elenco principal.

O vínculo contratual entre Otávio e o Porto tem vigência até 2028. Ele figura numa extensa lista de sete nomes brasileiros no plantel portista, que já contava com o experiente zagueiro Pepe — naturalizado português — e os compatriotas Pepê, Galeno, Wendell, Evanílson e Samuel Portugal.