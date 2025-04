Marcos Antônio engata sequência em meio a fim de contrato com o São Paulo

Marcos Antônio virou uma certeza no São Paulo. Afinal, o volante se tornou titular absoluto da equipe de Zubeldía e vem ganhando cada vez mais espaço. Justamente no período em que seu contrato de empréstimo se aproxima do fim e, assim, seu futuro ficar indefinido.

O jogador está emprestado pela Lazio, da Itália, o volante tem contrato apenas até o dia 30 de junho com o Tricolor. Para ser obrigatoriamente adquirido pelo São Paulo, Marcos Antônio precisava atingir metas que, por não ter sido titular absoluto durante o empréstimo, ficaram distantes, mas não impossíveis.

Quando acertou o empréstimo do volante, o São Paulo acertou um valor de compra com a Lazio fixado em 4,2 milhões de euros (R$ 25,3 milhões). A quantia, nesta caso, estaria sendo parcelada durante as três temporadas de contrato (do meio de 2025 ao meio de 2027).

O que pode ajudar Marcos Antônio a permanecer no Morumbi é as opções de Zubeldía para o setor. Afinal, o treinador não conta neste momento com Pablo Maia e Luiz Gustavo, ambos no departamento médico. A dupla de volantes ainda está distante de voltar aos gramados e abriu espaço para o atual titular da posição crescer.

Marcos Antônio em uma sequência inédita

Além disso, o volante começou a jogar em alto nível e apresentou boas atuações ao lado de Alisson nos últimos jogos. Por fim, Marcos Antônio está próximo de uma sequência inédita no São Paulo. Se entrar em campo nesta quarta (23/4), contra o Libertad, pela Libertadores, o jogador fará sua sexta partida seguida no time titular, mostrando que ganhou a confiança de Zubeldía.

