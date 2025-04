David Luiz muda de visual e vídeo viraliza; veja

O zagueiro David Luiz, do Fortaleza, passou por uma transformação surpreendente e viralizou nas redes sociais. Ele, que sempre usou os cabelos grandes, decidiu fazer um corte novo.

Dessa forma, ele pediu para que o corte não parecesse que o cabelo estava preso. Assim, ele ainda queria manter o estilo ‘solto e despojado’, mas diminuir o tamanho, pois pesava muito.

“Novinho, rejuvenesci muito. Tô novo demais. Cadê a calvície? A calvície foi embora, mano. Novinho, chegando no Benfica”, reagiu ao ver seu novo corte de cabelo.

Além disso, David Luiz mostrou preocupação com o cuidado diário no novo cabelo. Vale ressaltar que recentemente o jogador passou por situações inusitadas por conta do longo cabelo, como o uso de um elástico que acabou pressionando muito sua testa.

Novo visual do David Luiz, zagueiro do Fortaleza. ?????: Tiktok/juarezleiteoficialpic.twitter.com/Wlgn1cDhB4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 23, 2025

“Como descrever a transformação de hoje? A admiração é tanta que só tenho uma descrição para fazer: De um menino sonhador de Diadema ao gigante que brilhou nos maiores palcos do futebol mundial. Davi Luiz não venceu só partidas, mas venceu o impossível. Passou por rejeições, cruzou oceanos, foi campeão na Europa, defendeu com alma a Seleção Brasileira. Com fé no coração e sorriso no rosto, escreve sua história com coragem e determinação. Um exemplo de que quem acredita, alcança. PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO MEU IRMÃO! Como você disse ao final do vídeo PRA CIMA!” escreveu Juarez Leite, cabeleleiro de David Luiz.

David Luiz estreou novo visual

David Luiz já entrou em campo com o novo visual. No último domingo (21), no confronto entre Fortaleza e Palmeiras pela quinta rodada do Brasileirão, o zagueiro atuou sem a cabeleira. O Leão acabou perdendo por 2 a 1 para o Verdão.