Fluminense enfrentou o Unión Española apenas uma vez na história; relembre

Registro do confronto entre Unión Española e Fluminense de 1976, no Chile - (crédito: Foto: Arquivo Flu-Memória)

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana. Assim, a equipe mede forças com o Unión Española, no Bicentenário de La Florida, pela 3ª rodada. O Tricolor enfrentou o adversário apenas uma vez na história, algo que aconteceu pelo Torneio Internacional de Viña del Mar de 1976, no Chile.

Na ocasião, a equipe carioca venceu os chilenos por 1 a 0, com gol de Doval, em partida realizada no Estádio de Sausalito. Vale lembrar que o time entrou em campo com nomes consagrados de sua história. Entre eles, Carlos Alberto Torres, Edinho, Carlos Alberto Pintinho, Paulo Cézar Caju, Gil e Doval, além de ter Didi como técnico.

Com público de 15.711 pessoas, no palco de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1962, o Tricolor venceu a partida e deu um passo importante para ser campeão da competição.

Afinal, na última rodada, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Everton de Viña del Mar e terminou a competição com três pontos conquistados. Na época, o time vencedor somava dois pontos. Em formato de triangular, o time de Laranjeiras terminou no topo da tabela e conquistou mais um título com a geração que ficou marcada.

Na atual edição da Sul-Americana, o Flu é o líder do Grupo F, com seis pontos. Por fim, até o momento, ele venceu o Once Caldas (COL) por 1 a 0, fora de casa, e na sequência goleou o GV San José-BOL por 5 a 0, no Maracanã.

