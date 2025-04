Corinthians avança nas conversas e encaminha acerto com Dorival Júnior

Corinthians tem negociações avançadas com Dorival Júnior - (crédito: Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

O Corinthians avançou e está próximo de acertar com Dorival Júnior. O treinador gostou do projeto alvinegro, apresentado por Fabinho Soldado, na terça-feira (22/4). Agora, as partes vão se reunir novamente nesta quarta (23) para debater tempo de contrato, salário e gatilhos financeiros.

O diretor do Timão, Fabinho Soldado, nem sequer retornou para São Paulo e segue em Florianópolis (SC) até o fim das negociações. Afinal, a intenção é fechar as conversas e anunciar Dorival Júnior ainda esta semana. Contudo, os advogados de ambas as partes ainda vão negociar garantias contratuais e as cláusulas do acordo.

Dorival Júnior, que inicialmente foi tratado como plano A, voltou a ter força no Corinthians com a desistência de Tite em cima da hora. O Corinthians buscava uma opção confiável, experiente e, de preferência, que esteja disponível no mercado. Ainda não é possível cravar, mas as negociações com o ex-técnico da Seleção Brasileira está bem avançada.

No atual momento, o Timão vem sendo comandado por Orlando Ribeiro. Ele esteva à frente da equipe na vitória contra o Sport por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro e deve ser o técnico contra o Racing-URU, nesta quinta (24/4), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Fabinho Soldado tenta fechar o negócio para que Dorival esteja nas tribunas do estádio para acompanhar a partida.

Dorival antes de negociar com o Corinthians

Dorival está desempregado desde março, quando foi demitido do comando da Seleção Brasileira. Aliás, seus últimos trabalhos no Brasil foram no São Paulo em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil e no Flamengo em 2022, onde também ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

