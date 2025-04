Estudiantes x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Pressionados, Estudiantes e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Estádio Dr. Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A bola rola, às 21h30 (de Brasília), em La Plata, capital da província de Buenos Aires. Os times somam três pontos, com os argentinos à frente no critério de desempate. O triunfo é imperativo para não deixar a Universidad de Chile, líder da chave, se distanciar. Os andinos têm sete.

A Voz do Esporte transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h. O trio de ataque do jornalismo esportivo já está confirmado. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra o embate. Rodrigo Seraphim enriquece a jornada com seus comentários sempre precisos. Por fim, André Bachá completa o time com suas reportagens açucaradas.



