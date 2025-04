Libertad x São Paulo, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O São Paulo vai até o Paraguai, nesta quarta-feira (23/4), medir forças contra o Libertad, às 21h30, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E os paraguaios que lideram a chave D, com seis pontos, após vencer suas duas primeiras partidas. Já o Tricolor Paulista é o segundo colocado, com quatro pontos somados após bater o Talleres, fora de casa e empatar com o Alianza Lima, no Morumbis.

A Voz do Esporte acompanha, a partir de 20h, ao vivo, o embate. Ennio Ricanello está com a incumbência da narração. Diogo Martin o acompanha nos comentários e Rogério Souza nas reportagens.



