Galvão revela quais jogadores mais gostava de narrar gols

Narrador de momentos emocionantes no futebol brasileiro, Galvão Bueno revelou em entrevista à RomárioTV quais jogadores mais gostava de narrar gols durante as transmissões. Para o comunicador, escolher apenas um era muito difícil. Apesar disso, citou Zico e lembrou de Roberto Dinamite. No entanto, ele fez um top-4 e deixou o ex-jogador de fora.

“A questão é a seguinte, um jogador é difícil pra caramba, mas tá bom, Zico. Mas e narrar o Roberto Dinamite era uma coisa espetacular. Só pra falar do contemporâneo. Rivelino, Zico, Romário e Ronaldo Fenômeno”, disse.

Além disso, Galvão revelou que até hoje não consegue definir qual brasileiro foi o melhor jogador da Copa de 2002, quando a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato. A disputa fica entre Romário e Ronaldo Fenômeno.

“Romário e Ronaldo, eu digo até hoje que se eu tivesse que escolher o melhor jogador da Copa de 2002, que deram pro goleiro que tomou dois gols no final, eu não saberia pra quem dar o prêmio. O de 94 é seu (Romário). Entrega. Se me fizesse ajoelhar aqui dizer com uma palavra o nome quem foi melhor eu não sei dizer”, contou.

Galvão e a relação com Neymar

“Eu nunca falei da vida pessoal de ninguém. Até porque eu não admito que se fale da minha. Ponto. Longe de ser santo. Ponto. Então, é o que faz ali dentro de campo. Ele, em alguns momentos, teve atitudes que jogaram contra ele. E tinha gente que postava. Ele nunca fez uma postagem falando em mim, contra mim. Nunca, nunca, nunca, nunca. Então, eu acho que não temos amizade. Mas eu acho que existe respeito, eu torço muito por ele, porque quando eu torço para o futebol brasileiro, eu torço muito por ele”, contou Galvão.

Galvão ainda comentou sobre a sua torcida para que Neymar volte a atuar pela Seleção Brasileira.

O Santos precisa muito dele, e ele precisa jogar. Agora, tem que levar o Neymar para a Seleção? Não, ele que tem que se levar. Na hora certa. Toma a dez. Torço demais para o Neymar. Ele joga em qualquer posição do ataque. Não digo que a Seleção precise jogar em prol dele, mas ele estando bem e jogando para a equipe. A capacidade dele é muito grande”, afirmou.

