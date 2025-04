Gabigol rebate declaração de Roger Flores e o cutuca sobre apelido no futebol

O debate do SporTV acerca do comprometimento de Gabriel Barbosa com o futebol provocou um climão entre o artilheiro do Cruzeiro e o comentarista Roger Flores nesta quarta-feira (23). Isso porque Gabigol decidiu rebater a declaração do ex-jogador — sobre sua falta de paixão pelo esporte — através de uma publicação nas redes sociais, com direito ao resgate de polêmicas antigas.

Tudo começou durante a edição passada do ‘Seleção SporTV’, na tarde dessa terça-feira, num papo entre André Rizek e Roger Flores sobre Gabigol. O ex-jogador externou dúvidas quanto ao envolvimento atual do atacante com a carreira e questionou a falta de aproveitamento do auge físico para compromissos voltados ao futebol.

“Eu estava falando hoje no camarim… Eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Pra você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola. Mas não sei se essa paixão dele já se foi. Não sei se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça… O que é que falta para esse cara?“, questionou.

Publicação de Gabigol

Gabriel Barbosa não mencionou nomes em sua publicação, mas também não deixou dubiedade quanto à indireta. “Olha quem está falando sobre amor ao futebol! E qual era o apelido dele quando jogava?”, questionou Gabigol no X. O atleta se refere à alcunha de “chinelinho” — atribuída a Roger devido às frequentes lesões e ausências em jogos importantes.

Olha quem está falando sobre amor ao futebol!

E qual era o apelido dele quando jogava? ???? — Gabriel Barbosa (@gabigol) April 23, 2025

Momento atual no Cruzeiro

O debate ocorre em meio ao status ocupado atualmente por Gabriel Barbosa no Cruzeiro: o de reserva. Contratado como o principal reforço da Raposa para temporada, após uma passagem emblemática pelo Flamengo, o atacante ainda não conseguiu saborear o auge com a camisa celeste. Para deixar o caso ainda mais complexo, o time ainda enfrenta, em paralelo, uma crise na temporada.

O camisa 9 disputou 13 jogos na temporada e marcou sete gols — quatro de pênalti. Nota-se que os números não condizem com a irregularidade como titular, que tem alimentado questionamentos sobre sua forma física e foco competitivo.

Em meio à tensão gerada, o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Palestino, do Chile, nesta quinta-feira (24), às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A Raposa aparece na lanterna do Grupo E com duas derrotas em dois jogos e é o único clube ainda zerado na chave.

