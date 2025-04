DAZN fecha acordo com canal e libera transmissão do Mundial de Clubes em TV aberta

A Globo chegou a um acordo com a DAZN — responsável pelos direitos de transmissão do Mundial de Clubes da Fifa —, para participar da cobertura televisiva da edição inédita do torneio. Marcado para ocorrer entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, o evento marcará o primeiro formato com 32 equipes e contará com a presença de quatro representantes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O acordo, firmado por meio de um contrato de sublicenciamento, prevê a exibição dos confrontos dos brasileiros e dos principais times da fase de grupos. Sendo assim, pacote acordado não inclui a totalidade dos jogos, mas assegura a transmissão de mais de 35 partidas — especialmente as que envolvem o quarteto nacional. Vale pontuar que a cobertura se estenderá à TV aberta, com sinal igualmente disponível no SporTV.

Torcedores que quiserem acompanhar os duelos de forma gratuita ainda terão a opção de acompanhar pela CazéTV, no Youtube. A emissora de Casimiro Miguel adquiriu os direitos de 39 partidas do Mundial — incluindo as dos brasileiros —, além das semifinais e final. Já a DAZN abriu mão da exigência por assinatura para ficar com a exibição integral de 63 jogos.

Brasileiros no Mundial de Clubes

Palmeiras x Porto (Portugal) : domingo (15 de junho), às 19h (de Brasília);

: domingo (15 de junho), às 19h (de Brasília); Botafogo x Seattle Sounders (EUA) : domingo (15 de junho), às 23h (de Brasília);

: domingo (15 de junho), às 23h (de Brasília); Flamengo x Espérance (Tunísia) : segunda-feira (16 de junho), às 22h (de Brasília);

: segunda-feira (16 de junho), às 22h (de Brasília); Fluminense x Borussia Dortmund (Alemanha): terça-feira (17 de junho), às 13h (de Brasília)

Formato do torneio

A proposta inédita da Fifa visa aproximar o Mundial de Clubes ao modelo tradicional da Copa do Mundo de seleções. A ideia se baseia em amplificar ao máximo a visibilidade aos times de futebol. Não à toa, as transmissões se tornaram pautas tão factuais neste formato, devido justamente ao papel direto da imprensa na internacionalização das marcas.

Entende-se que a transmissão garantida por diferentes plataformas representa uma estratégia que visa atingir diversos perfis de torcedores, seja por meio da televisão convencional ou via streaming.

Embora a DAZN tenha investido cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) na aquisição global dos direitos, o modelo de sublicenciamento escolhido permite uma maior pulverização da audiência. Nisso que a Globo entra para contribuir com o papel estratégico e assumi-lo com protagonismo dentro do mercado brasileiro.

