Paiva, do Botafogo, revela inspiração no Barcelona: ‘Jogo posicional que aprendi na Espanha’

Em meio à expectativa para a disputa do Mundial de Clubes, o técnico Renato Paiva, do Botafogo, citou uma de suas grandes referências no futebol: o Barcelona. Em entrevista à Conmebol, o comandante português falou sobre as ideias que tem buscado implementar no elenco alvinegro ao longo da temporada.

Dessa forma, o treinador, que fez quase toda a carreira nas categorias de base do Benfica, passou por um período de estágio com Pep Guardiola nos tempos dos culés. O foco, então, é colocar em prática um jogo mais posicional, para ter a bola e fazer o Alvinegro ser protagonista.

“Em questões de metodologia, não há muitas diferenças. O treino é muito no sentido tático, no sentido de ensinar. Não de ensinar, de passar o jogo ao jogador, de fazer o jogador compreender aquilo que nós queremos. E o maior e melhor veículo é o treino, não há outro, seja em vídeo, seja no campo. E aí a escola é muito parecida, é um treino quase sempre com bola, todos os exercícios têm um conceito tático, depois há detalhes entre um jogo às vezes um bocadinho mais defensivo, um bocadinho mais de espera e de jogar na transição”, disse.

“Eu vou falar do meu, o meu tem um bocadinho um sentido mais posicional, OK, de sermos protagonistas. E aí acho que todos os que passaram por aqui quiseram isso, ter bola, ser protagonista e tudo mais. A minha visão do jogo tem muito a ver com a questão posicional. O jogo posicional que eu bebi quando estive em Espanha, quando estive em La Masia. Eu digo sempre que há um treinador antes de ir a Barcelona e depois. Estagiar com o Barcelona, com o Guardiola e com o centro de formação do Barcelona”, completou.

Após o revés para o Atlético-MG, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), diante do Estudiantes, no Jorge Luis Hirschi, pela 3ª rodada.

