Destaque no Youtube, narradora chega à TV Globo: ‘sonho realizado’

A incorporação de novos talentos à cobertura esportiva televisiva nacional vem se consolidando com mais intensidade nos últimos anos. A mais recente movimentação desse cenário deu-se com a chegada de Letícia Pinho aos quadros da TV Globo, onde passará a atuar como narradora nos canais SporTV e Premiere. Descrito por ela como “sonho realizado”, o acordo foi oficializado nesta semana através das redes sociais.

Natural de Jundiaí, interior de São Paulo, Letícia iniciou sua atuação como narradora esportiva há mais de dois anos. Acumulou experiências como freelancer em partidas do Campeonato Paulista Feminino e em competições de vôlei de base, depois chegou ao profissional.

Letícia teve sua visibilidade ampliada após sua entrada no Canal GOAT, em agosto de 2024. Por lá, desempenhou papel de destaque em diversos eventos como Campeonato Carioca, Pernambucano, Paulistão A2 entre os estaduais. Também protagonizou transmissões nacionais pela Série B do Campeonato Brasileiro, além dos continentais — Libertadores Feminina, Libertadores Sub-20.

A voz estourou a bolha, e a narradora também ganhou espaço nas transmissões internacionais como Liga Saudita e Campeonato Alemão.

Significado da conquista

Letícia expressou de forma clara a carga simbólica envolvida na conquista. “Fazer parte dos canais SporTV e Premiere é a realização de um sonho profissional. Algo que significa demais pra mim e para a minha família”, afirmou. Conforme ela mesma pontuou, seu ingresso em uma das maiores redes de televisão do país representa não apenas um avanço pessoal, mas também uma quebra de paradigmas.

“Ser uma mulher negra na posição de narradora na TV também é algo inédito. Pretendo deixar meu legado para que outras meninas acreditem que nós podemos ter os mais diversos sonhos — por mais ousados que eles pareçam”, declarou.

Reconhecimento e agradecimentos

Emendado na euforia, a narradora fez questão de reconhecer os profissionais que contribuíram para seu desenvolvimento técnico e pessoal. “O GOAT me abraçou em agosto do ano passado. O Ricardo Taves apostou em mim e fez tudo o que estava ao alcance dele para que eu pudesse mergulhar de vez no jornalismo esportivo. Tive muitos receios, medos, inseguranças, incertezas. Mas mesmo assim, mergulhei de cabeça”, completou.

Referência na Globo

Renata Silveira desponta entre as narradoras mais reconhecidas pelo público na atualidade. Afinal, trata-se da primeira mulher a liderar uma transmissão de Copa do Mundo em TV aberta — o duelo entre Dinamarca e Tunísia, válido pela fase de grupos do torneio realizado no Catar.

Antes de atingir o marco, porém, já havia se tornado a primeira narradora da TV Globo na história. Desde então, passou a integrar transmissões de partidas no futebol masculino e feminino, tanto na TV aberta quanto na fechada.