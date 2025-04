João Guilherme justifica ausência na Flamengo TV em empate na Libertadores

Os rubro-negros acostumados a acompanhar jogos pela ‘Flamengo TV’ notaram a ausência do narrador João Guilherme no empate sem gols com a LDU, em Quito, pela terceira rodada da Libertadores. A baixa do locutor se deu por um quadro de laringite/faringite, mas a boa notícia é que não deve preocupar para as próximas transmissões. O Rubro-Negro retorna a campo neste domingo (27) em rodada pelo Campeonato Brasileiro.

“Alô NAÇÃO! Hoje não narro na Flamengo TV pois estou com Laringite/faringite. Já estou tratando e domingo nos encontramos em Flamengo x Corinthians!”, escreveu em seu perfil no X.

Vice-líder com 11 pontos, o Rubro-Negro recebe o Corinthians neste domingo (26), às 16h, pela sexta rodada do Brasileirão. A equipe paulista, por sua vez, ocupa a sexta colocação com sete pontos. O duelo está marcado para o Maracanã.

Flamengo com dificuldades na altitude

O Rubro-Negro enfrentou seu maior adversário da fase de grupos na noite dessa terça-feira: a altitude. Esta, em questão, de 2.850 metros. As condições adversas evidentemente interferiram no empate sem gols com a LDU no estádio Casa Blanca, em Quito.

A equipe de Filipe Luís manteve a posse de bola e tentou controlar o ritmo de jogo pelo tempo que deu nos 90 minutos. Contudo, inverso ao habitual — em que as reclamações se concentram na falta de efetividade —, as chances de gol foram escassas. Não quer dizer que o Rubro-Negro não tenha finalizado, pois quase conseguiu com Arrascaeta e Pulgar na etapa inial. Além da parcela à altitude, a intensidade física ainda ficou agravada pela forte chuva em Quito.

Desembarque no Rio

A delegação chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (23), pouco antes das 7h. O voo saiu de Quito logo após a partida, na noite anterior. Uma parcela de torcedores aguardou o desembarque e garantiu fotos com jogadores que passavam pelo portão do Aeroporto Internacional do Galeão.

O elenco se reapresenta na tarde deesta quinta-feira (24), no Ninho do Urubu, para iniciar os preparativos para o jogo do Brasileirão. Para o duelo do fim de semana, o técnico Filipe Luís deve contar com os retornos de Allan e De la Cruz — poupados na Libertadores devido à altitude.

Próximos compromissos

Além do confronto contra o Corinthians, no domingo (27), o Flamengo volta a campo pela Libertadores no dia 7 de maio, contra o Central Córdoba, na Argentina. Este será o último compromisso como visitante antes da definição dos grupos, com dois embates no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.