Hugo Moura, do Vasco, cita intenso calendário e critica arbitragem: ‘Jogo picotado’

Hugo Moura em ação com a camisa do Vasco no empate, sem gols, com o Lanús - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana ao ficar no empate, sem gols, com o Lanús, em São Januário. Agora, os comandados do técnico Fábio Carille terão que buscar vitórias longe do Rio de Janeiro para tentar terminar a primeira fase na ponta da chave e ir direto às oitavas. Na zona mista, Hugo Moura reclamou da arbitragem de Gery Vargas, da Bolívia, e alegou que o jogo foi picotado, com muitas faltas.

“A equipe queria os três pontos, mas ali no primeiro tempo, o jogo foi picotado e o juiz não deixou a bola rolar. Adversário caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado. O árbitro não deu cartão e não falou nada. No primeiro tempo, se tivemos 30 minutos de bola rolando foi muito. Mas não é dar desculpa, a gente sabe da importância que era esse jogo. Não saímos felizes com o empate, mas agora é vencer fora de casa”, afirmou.

Sequência longe de Colina Histórica

A partir da próxima rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, em Uberlândia, no domingo (27), às 18h30 (de Brasília), Cruz-Maltino terá uma longa sequência longe da Colina Histórica. Dessa forma, o volante citou que a equipe necessita dar uma resposta ao torcedor e também ressaltou que o calendário não dá espaço para muitos treinamentos.

“Temos que evoluir nos jogos. Como a gente treina, se jogamos sábado e logo depois na terça-feira? Estamos passando por cima do cansaço para colocar o nosso melhor. Teremos esses dias para treinar e evoluir para fazer um grande jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão”, disse.

“Vamos ver o que o professor vai passar pra gente. É mais vídeo e conversa do que treino. Não temos tempo para treinar, mas não é desculpa. Precisamos dar a resposta o quanto antes, vencer e jogar bem fora de casa”, concluiu.

