Alan Patrick e Fernando lideram recuperação do Inter contra o Nacional

Alan Patrick (esquerda) e Fernando (direita) tiveram papéis fundamentais na reação do Inter diante do Nacional, do Uruguai, pela Libertadores - (crédito: Fotos: Ricardo Duarte/Internacional)

A experiência de Alan Patrick e Fernando foram fundamentais para a reação do Inter no empate com o Nacional pela Libertadores. Ao lado de Romero, a dupla comandou a resposta do Colorado após cenário adverso da primeira etapa do embate de terça-feira (22). Ambos somaram dois gols e uma assistência na partida pela terceira rodada do Grupo F do principal torneio continental.

Alan Patrick começou a reação ao marcar de pênalti ainda nos acréscimos da etapa inicial e trouxe a esperança ao Internacional. Assim, o meio-campista soma quatro gols nesta edição da Libertadores e é o vice-artilheiro do campeonato. De maneira mais ampla, a sua participação com a camisa do time gaúcho também se prova decisiva.

Afinal, em 15 oportunidades na competição, ele conta com uma participação em gol a cada partida. No caso, são nove gols e seis assistências. A última delas exatamente para Fernando marcar de cabeça contra o Nacional, do Uruguai, aos 28 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o Colorado chegou ao empate por 3 a 3 após cobrança de escanteio por Alan Patrick.

Inter evoluiu com eficiência criativa e defensiva de Fernando

Além do gol, o volante também foi crucial na parte criativa e defensiva do Internacional. Isso porque, Fernando acertou 78 dos 80 passes possíveis, com um percentual de aproveitamento de 98%. Também conseguiu sete lançamentos corretos em oito possíveis. Ele liderou as ações com bola no jogo, sendo 86 oportunidades. Além disso, o meio-campista foi autor de dois desarmes e se mostrou eficiente, já que aproveitou a única chance de finalizar que teve.

Com o empate, o Colorado alcançou os cinco pontos e se manteve virtualmente na liderança do Grupo F. Afinal, se houver um vencedor no outro duelo do grupo entre Atlético Nacional e Bahia, a equipe gaúcha perderá uma posição. O Internacional retorna a campo para enfrentar o Juventude no próximo sábado (26). Por sinal, a partida será válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O poder de reação que o Inter apresentou se torna uma esperança para retomar o caminho das vitórias. Afinal, já não conquista um resultado positivo há quatro jogos.

