São Paulo ainda não perdeu fora de casa na Libertadores com Zubeldía

O São Paulo encara o Libertad-PAR nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor tenta retomar a ponta do grupo, que pertence justamente aos paraguaios. Para isso, a equipe aposta em um retrospecto que Zubeldía carrega desde que chegou ao clube.

Afinal, desde que o treinador argentino chegou no Morumbi, o São Paulo ainda não perdeu fora de casa na Libertadores. O Tricolor conquistou vitórias contra Barcelona-EQU e Cobresal-CHI e empatou com Nacional-URU e Botafogo no ano passado. Além disso, a equipe também venceu o Talleres-ARG nesta edição, na primeira rodada.

A última derrota fora de casa aconteceu na primeira rodada da edição de 2024. Na ocasião, o São Paulo perdeu para o Talleres-ARG, em Córdoba, na Argentina, por 2 a 1. Contudo, o treinador da equipe naquela época era Thiago Carpini, que seria demitido uma semana depois do confronto.

São Paulo mira outro recorde

Além de ampliar os números recentes, o São Paulo também pode conquistar outro feito contra o Libertad-PAR. Afinal, caso não saia derrotado, o Tricolor alcançará a maior sequência invicta de sua história na Libertadores. O recorde são de 11 jogos sem perder, conquistada em 1974. Caso ao menos empate no Paraguai, a equipe chegará as 12 partidas sem derrota e estabeleceria uma nova marca.

Vale ressaltar que no ano passado, o Soberano foi eliminado para o Botafogo nos pênaltis após dois empates. Ou seja, desde que Zubeldía assumiu, o clube paulista não perdeu no torneio continental.

