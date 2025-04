Narrador sugere melhor caminho para Neymar: ‘Hora de parar’

O narrador Jorge Iggor gravou um vídeo sobre o histórico — nem tão recente — de lesões que marcam a trajetória profissional de Neymar. O comunicador baseou-se na recorrência dos casos para anunciar o presságio do fim da carreira do camisa 10 do Santos. Vale destacar que o craque lida com ao menos uma questão física em todas temporadas desde 2014.

“A gente está falando de um jogador de 33 anos, mas que parece que está muito mais perto da carreira do que qualquer outra coisa. Aos 33 anos… aos 33. Então, é a hora de parar. Esse, para mim, fica de ponto mais importante da nota oficial do Santos. Diz: “Trabalho de fortalecimento muscular será realizado a fim de evitar novas ocorrências, sempre tentando chegar em índices musculares melhores”. Então…”, opinou.

A poucos jogos do fim de seu contrato, o camisa 10 ainda não tem data prevista para volta aos gramados. O atacante lida com uma nova lesão na coxa esquerda — a segunda desde seu retorno ao clube.

Histórico de lesões

A lista acumulada por Neymar ao longo dos anos reforça a gravidade da situação. Conforme mencionado, o astro não completa uma temporada sem ida ao DM desde 2014. Até abril de 2025, por exemplo, o jogador somava 1.445 dias de recuperação médica — ou seja, quase quatro anos de inatividade.

Lesão mais grave: ruptura do ligamento cruzado, sofrida em 2024. Atuava pelo Al-Hilal à época e ficou longe dos gramados por 369 dias.

ruptura do ligamento cruzado, sofrida em 2024. Atuava pelo Al-Hilal à época e ficou longe dos gramados por 369 dias. Períodos críticos: pelo PSG, fraturas no metatarso e cirurgias no tornozelo resultaram em longos afastamentos. Também lidou com recorrentes problemas musculares.

pelo PSG, fraturas no metatarso e cirurgias no tornozelo resultaram em longos afastamentos. Também lidou com recorrentes problemas musculares. Atual passagem pelo Santos: duas lesões em poucos meses. A mais recente, na coxa esquerda, ocorrida na quarta-feira (16), contra o Atlético-MG.

Impacto no Santos

As consequências imediatas foram sentidas dentro de campo. Isso porque o Peixe precisou reaver sua estrutura ofensiva, inicialmente montada em função do camisa 10. “Sem o Ney, a gente perde o dobro da qualidade na criação”, reconheceu o interino César Sampaio.

O Santos sobreviveu, apesar disso. Ivaldo e Barreal chamaram a responsabilidade e marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quinta rodada do Brasileirão. O triunfo trouxe mais tranquilidade, mas não suficiente para tirar o Peixe da zona do rebaixamento, na 18ª colocação, com quatro pontos.

O departamento médico do Santos, porém, está otimista em contar com Neymar o mais breve possível. A ideia agora se baseia em traçar um plano de recuperação distinto ao da lesão passada. Então, além de treinar em dois períodos, o atacante ficará mais tempo no CT Rei Pelé para cuidar das dores.

