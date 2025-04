Bahia x Atlético Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira (24), o Bahia enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida, que pode valer a liderança do Grupo F, acontece na Arena Fonte Nova, com casa cheia para apoiar o Tricolor de Aço. A bola rola às 21h (horário de Brasília).

Onde assistir

A ESPN e o aplicativo Disney+ transmitem o jogo ao vivo.

Como chega o Bahia

Com quatro pontos em duas rodadas, o time comandado por Rogério Ceni precisa vencer para assumir a liderança do grupo. O Internacional, que já jogou nesta terceira rodada, soma cinco pontos, enquanto o adversário desta quinta tem três. Para o confronto, o Bahia não conta com o goleiro Ronaldo, o lateral Arias e o zagueiro Gabriel Xavier. Por outro lado, Michel Araújo retorna ao time. No ataque, Erick Pulga e Luciano Rodríguez carregam a esperança de gols.

Como chega o Atlético Nacional

Do lado colombiano, o técnico Javier Gandolfi não estará à beira do campo, já que foi expulso na rodada anterior. O time também não conta com Kevin Viveros, lesionado, e Marino Hinestroza, suspenso. No gol, o experiente Ospina — ex-Arsenal e Napoli — traz segurança à equipe. No ataque, Morelos e Viveros são os principais nomes para tentar garantir a vitória na Fonte Nova, resultado que colocaria o Atlético na liderança do grupo.

BAHIA X ATLÉTICO NACIONAL

Copa Libertadores – 3ª rodada – Grupo F

Data e horário: quinta-feira, 24/04/2025, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Erick, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Erick Pulga; Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Andrés Román, Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata e Cardona; Asprilla, Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Fernando López (PAR)

