Em jogo adiado pela morte do Papa Francisco, Parma bate a Juventus pelo Italiano

O Parma deu um passo importante na luta para fugir do rebaixamento. Nesta quarta-feira (23), no Estádio Ennio Tardini, a equipe venceu a Juventus por 1 a 0, gol de Pellegrino no fim da primeira etapa, no fechamento da 33ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora, por sua vez, perde a chance de entrar no G4 da competição.

Agora, o Parma sobe para a 15ª colocação, com 31 pontos, abrindo seis do Venezia, em 18º, na zona da degola. A equipe de Turim, por sua vez, segue em quinto, com 59, a um do Bologna, quarto colocado.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Monza no próximo domingo (27), no Allianz Stadium, às 13h (de Brasília). No dia seguinte, o Parma visita a Lazio, às 15h45.

A partida era para ter ocorrido na última segunda-feira (27), porém acabou adiada por conta da morte do Papa Francisco. Assim, devido ao falecimento do pontífice, um minuto de silêncio foi concedido antes do apito inicial do árbitro.

Em campo, a Juventus assustou logo com um minuto, em finalização de Locatelli. No entanto, as duas equipes tinham dificuldades para criar boas chances e o jogo ficou modorrento. Até que, aos 46 minutos, Valeri cruzou na medida para Pellegrino cabecear para fazer 1 a 0 para o Parma.

Parma segunda a Juventus no segundo tempo

Atrás do marcador, o técnico Igor Tudor tirou o artilheiro Vlahovic no intervalo e colocou Francisco Conceição, ganhando força pelos lados e adiantando Kolo Muani. Na prática, contudo, a substituição não surtiu o efeito esperado. A Velha Senhora tinha muita dificuldade para penetrar na bem postada defesa do Parma, que saía com perigo quando atacava. Em uma delas, aos 15, o goleiro Di Gregorio precisou salvar finalização de Sohm.

Nos minutos finais, a Juventus chegou a ameaçar duas vezes com Francisco Conceição. No entanto, o português finalizou para a fora a primeira e jogou nãos mãos do goleiro do Parma a segunda, desperdiçando a chance do empate.

Outros resultados desta quarta-feira pelo Campeonato Italiano

Cagliari 0 x 1 Fiorentina

Genoa 0 x 2 Lazio

Torino 2 x 0 Udinese

