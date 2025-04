Plata, do Flamengo, realizará exames para saber gravidade de lesão no joelho - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desfalque do Flamengo no empate da última terça-feira (22) em 0 a 0 com a LDU (EQU), pela Libertadores, o atacante Gonzalo Plata passará por exames nesta quarta (23). A intenção é descobrir a gravidade da lesão no joelho esquerdo, que o tirou do compromisso em seu país natal.

Segundo o repórter Venê Casagrande, do “SBT”, o equatoriano passará por ressonância magnética no local da lesão. O próprio jogador, no entanto, demonstra otimismo e crê em problema leve.

Dessa forma, existe a possibilidade do jogador estar apto para defender o Flamengo na próxima rodada do Brasileirão, domingo (27), contra o Corinthians, no Maracanã.

Plata, que seria titular segundo o próprio técnico do Fla, Filipe Luís, sentiu o problema de última hora. Assim, abriu espaço para a entrada de Juninho na equipe que iniciou o duelo na altitude de Quito. O Flamengo, no entanto, ficou no 0 a 0, ficando na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos.

