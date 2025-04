Neymar publica escalação do Santos com mudanças e apaga na sequência; veja

O perfil de Neymar em uma rede social publicou, nesta quarta-feira (23), uma escalação do Santos com mudanças em relação ao time titular dos últimos jogos. No entanto, o post foi apagado pouco depois. Procurado para comentar o caso, o craque ainda não respondeu.

Aliás, a publicação mostrava um campo com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Souza; Diego Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares. Neymar usou uma plataforma online que permite escalar jogadores em um mini-campo.

Alguns pontos da escalação chamaram atenção. Um deles foi a presença do lateral-esquerdo Souza, que ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito.

Contudo, o time que enfrentou o São Paulo no último domingo foi: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Confira abaixo as mudanças feitas por Neymar

Tirou Léo Godoy (29) e colocou Luizão na lateral direita;

Retirou João Basso (3) e escalou Gil na zaga;

Substituiu Barreal (22) por Guilherme no ataque;

Apagou o nome de Thaciano e inseriu João Schmidt no meio-campo.

Por sua vez, a publicação surgiu uma semana após a demissão de Pedro Caixinha do comando técnico. César Sampaio, portanto, segue como interino e dirige o time no duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

