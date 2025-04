Atlético se apoia em invencibilidade contra venezuelanos para superar o Caracas

A partida contra o Caracas, nesta quarta-feira (23), representa um confronto direto para o Atlético na Sul-Americana. Afinal, o Galo soma os mesmos quatro pontos do próximo adversário. Para este embate, a equipe mineira se apoia na invencibilidade histórica contra oponentes venezuelanos para somar sua segunda vitória na fase de grupos do torneio. Inclusive, o resultado positivo permite assumir a liderança isolada do Grupo H.

Em 12 jogos contra equipes do país, o Atlético acumula dez vitórias e dois empates. Por sinal, ao analisar os triunfos, metade deles terminou com amplos placares. A propósito, o Caracas é um oponente recente do Galo em torneios continentais. Afinal, encontraram-se na edição passada da Libertadores. Na ocasião, o time mineiro conquistou dois resultados positivos por goleadas, 4 a 1 fora de casa e 4 a 0 no Brasil. Levando em consideração os duelos do ano passado, o Atlético deve ter somente dois jogadores que atuaram no ano passado entre os titulares. No caso, o goleiro Everson e o lateral-direito Saravia.

Cuca ensaia escalar Atlético alternativo contra o Caracas

Diante de uma maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo, a tendência é a de que o técnico Cuca implemente um rodízio no elenco. Prova disso é que os meio-campistas Gustavo Scarpa e Igor Gomes, além do atacante Hulk, não estão entre os relacionados. Deste modo, provavelmente o comandante dará minutagem a atletas que alternam entre os reservas e os 11 iniciais ou sem tanto prestígio.

Além disso, a análise da comissão técnica é de que o Caracas é o adversário mais frágil da sequência de cinco compromissos do Galo como visitante. A equipe mineira ainda enfrenta o Mirassol, fora de casa, no próximo sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, terá duelo com o Maringá, também como visitante, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

O Atlético permanecerá no Sul do Brasil para a partida contra o Juventude, pelo Brasileiro, e finaliza o período longe de Minas Gerais com a viagem para o Chile, no embate contra o Iquique, no dia 8 de maio, pela Sul-Americana.

Em caso de vitória sobre o Caracas, o Galo conquista a liderança absoluta do Grupo H da competição continental. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na cidade homônima ao adversário, na Venezuela.

