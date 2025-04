Palmeiras x Corinthians – Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians fazem o grande clássico da rodada do Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira (24/4). As equipes se enfrentam às 16h, na Arena Barueri, pela sétima rodada da competição. O Verdão é o terceiro colocado, com 11 pontos somados e tenta assumir a liderança do torneio. Já o Timão é o 10° colocado e tenta engatar um bom momento para subir na tabela e se aproximar da fase de mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vive um momento melhor que o do rival na competição. Afinal, o time ocupa a vice-liderança com 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e uma derrota. Contudo, a equipe vem de um tropeço na última partida, após empatar em 2 a 2 com o Cuiabá, na última rodada. Mas para voltar a vencer, o Verdão deposita suas esperanças no seu ataque formado por Erick Belé, Riquelme Fillipi e Sorriso, este último é o artilheiro da equipe na competição com três gols.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por outro lado, está no meio da tabela de classificação. Com nove pontos e em 10° lugar, a equipe tem duas vitórias, três empates e uma derrota. Mas na última rodada, conseguiu uma vitória importante ao bater o Atlético Mineiro por 3 a 2, no Parque São Jorge. Assim, para manter a boa sequência e subir na tabela, o Timão aposta em Gui Negão, artilheiro da equipe no torneio com quatro gols em cinco jogos até aqui.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Brasileirão Sub-20 – 7ª rodada

Data e horário: 24/4/2025, às 16h(de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade.

CORINTHIANS: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Lorenzo e Vini Gomes; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Leo Agostinho; Nicolas Araújo e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

