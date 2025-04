Vídeo flagra presidente do San Lorenzo em suposto caso de suborno

Dinheiro seria para recontratar jogador para as categorias de base do clube argentino - (crédito: Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Um vídeo com caracerísticas de suborno envolvendo o presidente do San Lorenzo, Marcelo Moretti, foi divulgado pela emissora de TV argentina El Nueve. Na filmagem em questão, o mandatário do clube de Boedo aparece recebendo um considerável montante de dinheiro para integrar um jovem as categorias de base do Ciclón.

Em reunião envolvendo Moretti, María José Scottini (mãe do jovem atleta) e Francisco Sánchez Gamino, suposto intermediário, o presidente do San Lorenzo chega a dizer como deveriam ser os trâmites para que a situação não aparentasse o caráter de favorecimento. Nesse sentido, ele menciona qual seria o valor pedido para a contratação do jovem sem maiores avaliações: 25 mil dólares (R$ 142,1 mil).

“Fale como se isso fosse um negócio. Os caras me disseram ‘não sei o que, 25 mil dólares’. Faça um tipo, para os pessoal ver. É chocante que eu diga, o presidente…”, detalha o mandatário da representação argentina.

“Não é chocante para mim. Você pode fazer o que quiser com isso, não me interessa. Não é meu assunto”, assegura Scottini.

???????? ESCANDALO TOTAL ???? En Canal 9 emitieron un informe donde muestran imágenes de camaras ocultas donde se ve al Presidente de #SanLorenzo, Marcelo Moretti recibiendo supuestas coimas en dólares para fichar a chicos en inferiores del club. Aquí el informe ???? pic.twitter.com/2dtcAHmJV2 — Sergio Zarratea ???? (@sergiozarratea) April 22, 2025

Além da natureza de gravidade envolvendo um clube tradicional do país, o tema teve desdobramentos até mesmo na estrutura de gestão do presidente da Argentina, Javier Millei. Isso porque Gamino, intermediário da negociação, ocupava o cargo de Diretor de Estudos para Planejamento Estratégico da Diretoria Nacional de Análise e Estudos da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Com isso, logo após a popularização do vídeo, ele foi exonerado da função.

O que dizem os envolvidos

Em entrevista para outra emissora argentina, a TyC Sports, Maria José Scottini garante que o valor que aparece sendo entregue ao presidente do San Lorenzo não se trata de suborno. A justificativa é que esse montante se trata de uma entre três doações prometidas por ela ao clube visando melhorias na estrutura do mesmo. Principalmente, em relação as instalações das categorias de base.

Com relação a Marcelo Moretti, além de pedir licença da presidência do clube, ele reforçou o argumento que tal dinheiro se refere a uma doação. Além disso, ele pontuou que a divulgação das imagens se tratam de pessoas que querem prejudicar a imagem de sua administração.

