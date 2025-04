Vegetti fala em jogos seguidos para explicar ‘cansaço’ do Vasco

Vasco, do artilheiro Vegetti, ficou apenas no 0 a 0 com o Lanús (ARG), em casa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O atacante Vegetti também falou à imprensa após o frustrante empate em 0 a 0 do Vasco contra o Lanús (ARG), na última terça (22). Ainda na zona mista de São Januário, o artilheiro, que passou em branco pela primeira vez na Sul-Americana, analisou a igualdade que deixou o torcedor na bronca.

Para ele, o ‘cansaço’ fez o time perder força na parte final do duelo. Ele lembrou os consecutivos jogos da equipe por todas as competições – foram oito em 23 dias, o que gera uma média de uma partida a cada menos de 72 horas.

“A gente entende os torcedores, o torcedor quer ganhar. É o que o torcedor do Vasco pensa sempre, e temos que respeitar isso. Temos que trabalhar para dar muitas alegrias a eles. Hoje, faltou um pouco de frescor no time nos minutos finais, mas acho que é o cansaço que a gente tem tendo por tantos jogos seguidos. Mas faz parte, temos que continuar trabalhando”, disse.

Vegetti seguiu a fala, analisando que o Vasco podia ter saído com os três pontos. Para ele, no entanto, o empate não foi mau resultado.

“Faltam três jogos na Copa (Sul-Americana), agora tem o Brasileiro, a Copa do Brasil… Então tem muito pela frente. Seguir trabalhando com muita tranquilidade. Sabendo que podíamos ter vencido o jogo, mas é sempre importante somar pontos. A gente sai muito tranquilo, ansiosos para continuar trabalhando e pensando no próximo jogo e ver o que temos que fazer”, encerrou.

O Cruz-Maltino volta a campo no domingo (27), quando visita o Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), pela sexta rodada do Brasileirão.

