Al-Hilal oferece mais de R$ 1 bilhão em salário para contratar Raphinha, do Barcelona

O Al-Hilal segue em busca de um astro do futebol mundial para substituir Neymar, que rescindiu contrato no início do ano. Segundo o jornal “Sport”, o clube ofereceu uma bolada para ter o atacante Raphinha, do Barcelona, a partir da próxima temporada: 200 milhões de dólares em salário (cerca de R$ 1,1 bilhão), divididos em quatro anos de contrato.

Dessa maneira, o brasileiro receberia 50 milhões de dólares por temporada (R$ 286 milhões) do Al-Hilal. Apesar das altas cifras envolvidas, o “Sport” informa que o jogador pretende seguir sua carreira defendendo o Barcelona.

Raphinha desperta o interesse do clube árabe há mais de uma temporada. Afinal, em 2023/24, o atleta da Seleção Brasileira ficou próximo de deixar a equipe catalã. Todavia, um papo com o técnico Hansi Flick fez o atacante repensar uma possível saída.

Além do montante destinado ao pagamento de salários a Raphinha, os árabes também precisam convencer o Barcelona a liberá-lo. Dessa forma, ofereceu 100 milhões de euros (cerca de R$ 652 milhões) para iniciar as conversas sobre uma possível transferência. Os Blaugranas sabem que se o brasileiro aceitar a oferta, dificilmente conseguirá segurá-lo na Espanha. O atacante tem contrato com o clube catalão até junho de 2027.

Por outro lado, o Al-Hilal já tentou a contratação de outros grandes nomes do futebol mundial em um passado recente. Nomes como de Vini Jr., do Real Madrid, e Mohamed Salah, do Liverpool, estiveram no radar dos árabes .

Nesta temporada, Raphinha vive grande fase no Barcelona e vem sendo cotado para ser o Bola de Ouro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.