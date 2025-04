Rayan Lelis brilha, Cruzeiro bate o Santos no Brasileirão sub-20 e sobe na tabela

O Cruzeiro foi até o CT Rei Pelé nesta quarta-feira (23) e, mesmo atuando fora de casa, não deu chances ao Santos. Venceu por 3 a 2, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Rayan Lelis foi o destaque da partida, com dois gols. Felipe Morais também balançou as redes pelo time mineiro. Pelo lado do Peixe, Luca Meirelles e Mateus Xavier deixaram os seus.

Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Rayan Lelis abriu o placar. Aos 12, ampliou. Já aos 45 minutos da etapa inicial, Felipe Morais fez o terceiro e garantiu praticamente a vitória celeste. No segundo tempo, o Cruzeiro somente tentou administrar o resultado e passou sufoco. O Santos descontou aos 19 minutos, pressionou, e depois marcou novamente aos 44 minutos, mas o time mineiro segurou a vitória.

Classificação e próximos jogos de Cruzeiro e Santos

Todavia, com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 12 pontos e assumiu a segunda colocação do Brasileirão Sub-20. O Santos, com sete pontos, ocupa a sétima posição. Os oito melhores avançam para a próxima fase, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Athletico em casa, na quarta-feira (30). No mesmo dia, o Santos visita o Bahia. Os horários e locais das partidas ainda não foram confirmados.

