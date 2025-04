Com golaço do meio-campo, Grêmio vira sobre o Flamengo pelo Brasileirão Sub-20

Jogando no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), o Grêmio conquistou uma importante virada para cima do Flamengo nesta quarta-feira (23), pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20. A vitória por 2 a 1, aliás, contou com um gol antológico do meio-campo marcado por Tiago (veja ao fim da matéria).

Quem saiu na frente foi o Flamengo, com Pedro Leão. Logo aos 8′, ele aproveitou cruzamento da direita e, de primeira, mandou para o fundo do gol. O empate chegou no começo do segundo tempo. Em boa jogada trabalhada, Pedro Gabriel deu drible da vaca no adversário e cruzou para a área. Jardiel subiu no terceiro andar para testar para o chão e deixar tudo igual, aos 6′.

LEIA MAIS: Corinthians avança nas conversas e encaminha acerto com Dorival Júnior

Menos de dez minutos depois, aos 15′, foi a vez de Tiago ir às redes. A jogada, nascida de uma cobrança lateral do lado esquerdo do campo por parte do Grêmio, parecia morta. Mas Jardiel ganhou a disputa aérea e passou para o camisa 7, que viu o goleiro adiantado. De quase da linha do meio-campo, ele arriscou e mandou no ângulo após longa viagem da bola.

Com a vitória, o Grêmio deixou a vice-lanterna e subiu posições. Afinal, chega na 14ª colocação, agora com oito pontos. Foi a segunda vitória do Tricolor na competição. Já o Flamengo mantém a sétima posição, com dez pontos. A equipe rubro-negra, aliás, não perdia desde a segunda rodada.

Veja o golaço de Tiago em Grêmio 2 x 1 Flamengo

?????????? #BaseGremista #BrasileirãoSub20 #Sub20 ???? https://t.co/ceRDOnZUXz pic.twitter.com/TTJquhK9XA — Grêmio FBPA (@Gremio) April 23, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.